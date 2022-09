Ab 10. Oktober: Neue Folgen der beliebten Dating-Show "Naked Attraction" bei RTLZWEI (FOTO)

München (ots) -

Nacktes statt oberflächliches Dating

Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren ihre Körper authentisch und ungeschönt

Fünf neue Folgen ab Montag, 10. Oktober, wöchentlich um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Love is in the air! Bei der Dating-Show "Naked Attraction" treffen Singles auf ihre potenziellen Partnerinnen und Partner. Im Mittelpunkt der Dating-Show: Die Liebe für den Allerweltskörper. Die Kandidatinnen und Kandidaten stehen - zunächst noch verdeckt von einem Sichtschutz - hüllenlos in einer Glasbox. Dieser fährt dann Stück für Stück nach oben, sodass das Gesicht erst zum Schluss zu sehen ist. Somit können die Singles vollkommen mit der natürlichen Schönheit ihrer Körper punkten. Die Suchenden entscheiden auf Basis der körperlichen Anziehung, wen sie kennenlernen möchten. RTLZWEI zeigt die insgesamt fünf neuen Folgen ab Montag, 10. Oktober um 22:15 Uhr.

In den fünf neuen Episoden sind jeweils zwei Personen auf der Suche nach dem perfekten Match und treffen auf sechs Kandidatinnen und Kandidaten. Authentisch entscheiden sie sich auf Basis körperlicher Anziehung, wen sie näher kennenlernen möchten. Denn beim gewöhnlichen Dating entstehen durch Kleidung oder Statussymbole oftmals unbewusst Vorurteile über unsere Gegenüber. Statt Dates in Cafés oder dem Kennenlernen per Dating-App treffen die Singles hier nackt aufeinander - denn auch die Suchenden lassen am Ende ihre Hüllen fallen und präsentieren sich so wie sie wirklich sind.

Die 32-jährige Aina möchte bei "Naked Attraction" den passenden Partner finden. Bisher hat die Suche bei ihr nämlich noch nicht so funktioniert, wie sie sich vorgestellt hat. Als Musikproduzentin schwingt sie oft das Tanzbein und ist auf wilden Parties unterwegs. Vor lauter Feiern hat sie ihren Traummann dabei aber noch nicht gefunden. Bei "Naked Attraction" hat Aina keine Scheu davor, den Männern gleich beim ersten Kennenlernen nackt gegenüberzustehen - denn auch der oder die Suchende wird sich am Ende ausziehen. Für wen der sechs Männer sich Aina entscheiden wird? Ebenfalls auf der Suche ist die bisexuelle Mal. Die Dessous Designerin fühlt sich von Frauen und Männern gleichermaßen angezogen. Auf Basis nackter Tatsachen will sie nun den oder die Richtige für sich finden. Und auch die anderen Singles verraten, von welchen körperlichen Äußerlichkeiten sie sich am meisten angezogen fühlen oder wer aufgrund bestimmter Merkmale von Anfang an nicht in Frage kommt.

Ab Montag, 10. Oktober, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI: "Naked Attraction". Die Folgen sind jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar und danach weitere 30 Tage kostenlos abrufbar.

Über "Naked Attraction":

Bei "Naked Attraction" präsentieren sich die Kandidaten völlig nackt in sechs Boxen. Ihre Körper werden erst nach und nach aufgedeckt und das Gesicht als letztes gezeigt. Im Rahmen des Dating Experiments erklären die Singles, welche körperlichen Reize sie ansprechen und warum. Interessante wissenschaftliche Fakten erläutern darüber hinaus, welche Faktoren die Partnerwahl beeinflussen.

Rückfragen & Kontakt:

RTLZWEI

Consumer PR

089 - 641850

kommunikation @ rtl2.de

unternehmen.rtl2.de