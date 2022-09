Samariterbund: Im „SamLa kids“ günstig und nachhaltig einkaufen

Ein Besuch in einem der Second-Hand-Läden des Samariterbund Burgenlands schont die Geldbörse und die Umwelt

Wien (OTS) - Neue Schulsachen, die Ausrüstung für den Fußballverein, ein Anorak für die kühleren Monate: Im Herbst sind die Einkaufslisten von Familien besonders lang. Die aktuelle Teuerungswelle belastet das Haushaltbudget zusätzlich. Was tun? Der Samariterbund Burgenland bietet preisbewussten Eltern eine günstige Shopping-Alternative: Die SamLa kids-Geschäfte in Mattersburg und Neusiedl führen ein kunterbuntes Second-Hand-Sortiment – spezialisiert auf Kindersachen. In den umfangreich bestückten Läden findet man modische Kleidungsstücke und Schuhe sowie Jacken, Hauben und allerlei weitere Utensilien, die im Herbst und Winter von Kids gebraucht werden.

Gut fürs Budget, gut für die Umwelt

„Gerade Kinderschuhe werden oft schon nach wenigen Wochen zu klein – hier haben wir sehr viele verschiedene Farben und Größen“, weiß Judit Pfandlerné, die gute Seele der SamLa kids-Filiale in Mattersburg. Neben großen Waren wie Kinderwägen und -möbeln bieten die SamLa kids auch ein gut sortiertes Spielzeugsortiment für alle Altersstufen und zahlreiche Kinderbücher. Pfandlerné ergänzt: „Wer bei uns einkauft, shoppt nicht nur günstig, sondern schont auch Ressourcen! Bei der Produktion von neuer Kleidung werden zum Beispiel enorme Mengen an Wasser verbraucht. Allein für die Herstellung eines einzigen Baumwoll-T-Shirts werden 2.700 Liter Wasser – das sind rund 15 volle Badewannen – benötigt. Jedes Kleidungsstück, jedes Spielzeug, das nicht neu produziert werden muss, ist somit ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.“

Mehrmals verwenden statt verschwenden

Ganz im Sinne der gelebten Nachhaltigkeit werden die Kinderbücher nicht nur zum Verkauf, sondern auch zum Verleih angeboten: Die Benützung der SamLa kids-Bücherbörse ist für Kinder und Schüler*innen kostenlos. Während der Nachwuchs neuen Lesestoff auswählt, gibt es für die Eltern die Möglichkeit im Sonnencafé bei einem Cappuccino zu plaudern. Auch Kinderspielecken warten in beiden Märkten auf die kleinsten Besucher*innen. Die als Begegnungsräume konzipierten und liebevoll gestalteten Cafés stehen frei von Konsumzwang auch als niederschwellige Treffpunkte zur Verfügung. Mitarbeiterin Biljana Barisic erzählt: „Auch wenn wir erst im Juli eröffnet haben, die ersten Stammkund*innen kennen sich bereits untereinander.“

Aussortieren mit Mehrwert

Wer den Herbst lieber zum Aufräumen und Aussortieren nutzt, hat die Gelegenheit, gut erhaltene Spenden zu den Öffnungszeiten direkt in den beiden Märkten abzugeben. Geöffnet sind diese derzeit Mo-Do von 10–14 Uhr und am Freitag von 14–18 Uhr. Die Neusiedler Filiale befindet sich an der Wiener Straße 62, jene im Mattersburg im Fachmarktzentrum FMZ 2000, bei der südlichen Ortsausfahrt Richtung Marz.

Schauen Sie vorbei!

SamLa kids – mehr als ein Second-Hand-Geschäft für Kinderwaren

Standort Neusiedl: Wiener Str. 62, 7100 Neusiedl am See

Standort Mattersburg : FMZ 2000, 7210 Mattersburg

E-Mail: sozialzentren.burgenland@samariterbund.net

Telefon: 02618-62082-9010

