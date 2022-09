Ab Herbst günstiger durch die Schweiz mit dem öffentlichen Verkehr

Wien/Zürich (OTS) - Vom 19. September bis 31. Oktober 2022 können Gäste den „Swiss Travel Pass“ zu Sonderkonditionen erwerben. Mit dem beliebten 4-Tages-Pass profitieren die Besucherinnen und Besucher von umfangreichen Vorteilen, wie etwa unlimitierte Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, freien Zutritt zu mehr als 500 Museen und attraktive Vergünstigungen bei vielen Bergbahnen.

Eine Sonderaktion im Herbst macht das Zugfahren und das Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Schweiz jetzt noch attraktiver. Vom 19. September bis 31. Oktober gibt es den beliebten „Swiss Travel Pass 4 Tage“ zum Vorzugspreis. Einlösbar ist das vergünstigte Ticket bis Ende April 2023. Nur die vier aufeinanderfolgenden Reisetage müssen bereits beim Kauf angegeben werden. Den Swiss Travel Pass in der 2. Klasse gibt es im Angebotszeitraum für 199 statt regulär 281 Schweizer Franken (rund 206 statt 290 Euro), in der 1. Klasse für 315 statt regulär 447 Schweizer Franken (rund 326 statt 462 Euro).

Mit dem öffentlichen Verkehr lässt sich die Schweiz auf besonders nachhaltige und unkomplizierte Weise erleben: Auch kleine Orte sind gut an das Netz angeschlossen, die Verbindungen sind zahlreich und pünktlich. Besonders einfach reist es sich mit dem „Swiss Travel Pass“. Mit ihm entdecken Besucherinnen und Besucher die Schweiz nach Belieben mit Bahn, Bus und Schiff während der Gültigkeit ihres Fahrausweises. Zudem erhalten sie freien Eintritt in mehr als 500 Museen des Landes und attraktive Vergünstigungen bei vielen Bergbahnen.

Weitere Informationen: www.MySwitzerland.com/STP4

