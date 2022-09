AVISO: Einladung zum Pressegespräch – Wiedereröffnung des Josephinums als medizinhistorisches Museum der MedUni Wien

Wien (OTS) - Nach vierjähriger Renovierung erstrahlt das Josephinum in neuem Glanz und öffnet am 29. September wieder seine Türen für Besucher:innen. Auf 1.000 m2 Ausstellungsfläche beherbergt das Josephinum eine medizinhistorische Ausstellung, die einen breiten Bogen von der Gründungszeit des Hauses bis hin zur heutigen Hightech-Medizin spannt. Zu den bedeutendsten Objekten zählen die weltberühmten anatomischen Wachsmodelle aus Florenz und die Feile, mit der Kaiserin Elisabeth in Genf ermordet wurde.

Anlässlich der bevorstehenden Eröffnung des Josephinums laden die Medizinische Universität Wien, das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie die Bundesimmobiliengesellschaft zum gemeinsamen Pressegespräch.



Datum: Dienstag, 27.09.2022, 12:30 Uhr

Ort: Josephinum, Währinger Straße 25, 1090 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen

• Markus Müller, Rektor MedUni Wien

• Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

• Hans-Peter Weiss, CEO der Bundesimmobiliengesellschaft

• Christiane Druml, Direktorin des Josephinums, Sammlungen der MedUni Wien

Bei Interesse haben Sie die Möglichkeit, bereits ab 11:30 Uhr eine Fotoausstellung von Reiner Riedler über die umfassende Sanierung des Josephinums zu besuchen.

Im Anschluss an das Pressegespräch führt Kurator Niko Wahl durch die medizinhistorische Ausstellung.

Für die Teilnahme am Pressegespräch bitten wir die Medienvertreter:innen, sich verbindlich unter pr @ meduniwien.ac.at anzumelden.

Bei der Veranstaltung ist das Tragen einer FFP2-Maske erforderlich.

