Baumgartner & Partner wird BDO

Wien (OTS) - Die Baumgartner & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft mit Standorten in Graz und Wolfsberg verstärkt ab Oktober 2022 die BDO Präsenz im Süden Österreichs. Der Hauptsitz in Wolfsberg wird als BDO Wolfsberg und damit zehnter Standort des Prüfungs- und Beratungsunternehmens fortgeführt.



„Durch den Zusammenschluss mit BDO sind wir in der Lage, unsere Kund:innen mit der gesamten Expertise des BDO Netzwerks zu servicieren und damit noch effizienter zu unterstützen“, freut sich Mag. Sabine Wagner, ehemals Partnerin bei Baumgartner & Partner und nun bei BDO. Sie wird in Graz an den BDO Standort in der Schubertstraße übersiedeln. Gemeinsam mit Mag. Roland Mostögl leitet sie weiterhin den ehemaligen Hauptsitz in Wolfsberg, der nun als BDO Standort weitergeführt wird. „Die Kanzlei wurde vor mehr als 60 Jahren hier gegründet, ist regional stark verwurzelt und wir werden auch in Zukunft wie gewohnt für unsere Kund:innen in Kärnten vor Ort sein. Daher ändert sich nichts an den bekannten Ansprechpersonen“, erklärt Mag. Roland Mostögl, ehemals Partner bei Baumgartner & Partner und nun bei BDO. Der bisherige Geschäftsführer der renommierten Kanzlei, Johann Baumgartner, wird nach dem Zusammenschluss eine Konsulentenrolle einnehmen und sich auf die Betreuung seiner vielen langjährigen Kund:innen konzentrieren. Das Team von Baumgartner & Partner deckt ein breites Kundenspektrum von EPU und Start-ups über KMU und Freiberufler:innen bis hin zu Konzernen und öffentlicher Hand ab. „Wir sind sehr stolz darauf, für unsere Kund:innen schon seit Jahrzehnten kompetente und verlässliche Begleiter:innen in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen zu sein. Diese Rolle werden wir nach dem Zusammenschluss mit einem noch breiteren Angebot fortführen“, erklärt Johann Baumgartner, ehemals Partner und Geschäftsführer von Baumgartner & Partner und nun Konsulent bei BDO.



„Mit dem Team von Baumgartner & Partner verbindet uns seit vielen Jahren die gegenseitige Wertschätzung. Die breite Servicepalette und den Anspruch, diese je nach Kund:innenbedürfnissen zu erweitern, habe ich stets mit großem Respekt betrachtet. Ich freue mich sehr, dass die Kolleg:innen nun zu uns stoßen und wir mit vereinten Kräften und unvermindert großem Engagement für unsere Kund:innen in Kärnten und der Steiermark da sein können“, so Peter Pilz, Partner und Geschäftsführer bei BDO.

Rückfragen & Kontakt:

BDO Austria GmbH

Carina Fuchs

Managerin Corporate Communications

carina.fuchs @ bdo.at

bdo.at