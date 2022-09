Parlament erhält nach Wiedereröffnung neue Gastronomie

Das KELSEN wird auch für externe Besucher:innen offen stehen

Wien (PK) - Im Sinne der weiteren Öffnung des Hauses wird es nach der Wiedereröffnung des Parlamentsgebäudes ab Jänner 2023 zahlreiche neue Möglichkeiten für Besucher:innen geben, am parlamentarischen Leben teilzunehmen. Das beinhaltet mit KELSEN auch eine neue Gastronomie, die sich als Ort österreichischer Kulinarik und Gastfreundschaft präsentieren will.

Benannt nach dem Schöpfer der österreichischen Bundesverfassung Hans Kelsen, wird das KELSEN neben Parlamentarier:innen und Mitarbeiter:innen des Parlaments auch externe Gäste willkommen heißen. Im neu ausgebauten Dachgeschoß befinden sich das Restaurant Kelsen mit serviciertem Mittagstisch und Abendöffnung, die Cantina für eine schnelle Versorgung zur Mittagszeit und das Bistro für den kleinen und großen Hunger zwischendurch.

Die Angebote im Detail

Den Zuschlag dafür hat im Rahmen einer Ausschreibung im Dezember 2021 eine Bietergemeinschaft aus Thomas Hahn (Labstelle Wien), Christine Friedreich (Friedreich Hospitality) und Lorenz Reichel (Gaumenglück) erhalten. Die Betreiber:innen wollen künftig mit einem Team von rund 80 Personen ans Werk gehen. Aktuell werden Mitarbeiter:innen gesucht. Interessierte können sich auf der Plattform www.team.kelsen.at über die offenen Stellen informieren und einen Termin für ein Kennenlerngespräch vereinbaren. Die Betreiber:innen wollen auf die Standards und Erfahrungen des Restaurants Labstelle zurückgreifen und die Gastfreundschaft in den Mittelpunkt stellen. Es soll ein breites, aber vor allem saisonales und regionales Angebot an Speisen zu fairen Preisen geben.

Im Restaurant Kelsen wird den Gästen wochentags ein wechselndes Angebot zur Verfügung stehen. Mittags gibt es ein Menü aus zwei oder drei Gängen, wobei zwischen mehreren Haupt- und Vorspeisen gewählt werden kann. Auch abends werden hier Speisen angeboten. An Samstagen soll es ein sogenanntes "Flying Frühstück" geben.

Die Cantina bietet zu Mittag ein ähnliches Speisenangebot wie das Restaurant zu Selbstbedienung an. Im Bistro wird es ganztägig Süßes aus der hauseigenen Konditorei sowie kleine und große Klassiker der österreichischen Küche geben. Auch Frühstück und Cocktails zum Ausklang am Abend werden angeboten. Die Gastronomie wird täglich außer an Sonn-und Feiertagen geöffnet sein. (Schluss) red

