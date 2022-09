AVISO: Einladung zur Pressekonferenz: Klimaschutz in Niederösterreich

Fridays for Future Niederösterreich und GLOBAL 2000 präsentieren den Report „Klimaschutz in Niederösterreich“ und rufen zum Klimastreik am 23. September in St. Pölten auf

Wien/St. Pölten (OTS) - Bis 2040 hat die österreichische Bundesrepublik angegeben, klimaneutral zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen auch in der Landespolitik der einzelnen Bundesländer Klimaziele verankert sein. Im Report „Klimaschutz in Niederösterreich“ analysiert die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 ob sich die Klimaziele Österreichs in den politischen Entscheidungen Niederösterreichs widerspiegeln. Dafür wurden folgende Bereiche untersucht: Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch, Energieerzeugung, Raumwärme und Warmwasser, Mobilität sowie Landwirtschaft.



Welche Kompetenzen und Spielräume hat das flächengrößte und einwohner:innenstarke Bundesland Niederösterreich? Im Rahmen einer Hybrid-Pressekonferenz stellen Expert:innen die Hintergründe und Ergebnisse des Reports vor. Gleichzeitig rufen GLOBAL 2000 und Fridays for Future Niederösterreich zum großen Klimastreik am 23. September 2022 in St. Pölten auf.



Wann? Dienstag, 20. September 2022 10 Uhr

Wo? Cinema Paradiso Rathausplatz 13, 3100 St. Pölten (Saal 2) ODER online unter https://us02web.zoom.us/j/83630834806?pwd=MXJ2NStFbXVRNjlmc3lMSC9iZC82QT09



Als Gesprächspartner:innen stehen zur Verfügung:

Johanna Frühwald (Fridays For Future-Aktivistin)

Marlies Mühlbauer (Fridays For Future-Aktivistin)

Johannes Wahlmüller (Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000)

Wir laden Sie, werte Medienvertreter:innen, ganz herzlich zur Pressekonferenz ein

