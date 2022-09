ATV „Unsere Wahl: Tirol 2022“: Knapp, Hajek und Hofer führen durch Wahltag in Tirol

Die Tiroler Landtagswahl LIVE ab 16:45 Uhr bei ATV – alle Ergebnisse, Reaktionen und Analysen

Wien (OTS) - ATV präsentiert im Rahmen der Tiroler Landtagswahl am Sonntag, 25. September, ab 16:45 Uhr ein dichtes Live-Programm mit Studios in Wien und Innsbruck. ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek führen am Sonntag durch den Wahlabend. ATV zeigt die ersten Reaktionen aus Tirol und dem Bund, präsentiert erste Hochrechnungen und Ergebnisse und analysiert diese im Studio. Auch „ATV Aktuell: Die Woche“ berichtet um 22:20 Uhr ausführlich zur Tirol Wahl und zeigt im Zuge der Bundespräsidentenwahl das Interview mit Kandidat Dominik Wlazny, besser bekannt als Marco Pogo.

ATV Sonderprogramm „Unsere Wahl: Tirol 2022“ am 25. September ab 16:45 Uhr

16:45 Uhr: Unsere Wahl: Tirol 2022

19:20 Uhr: Unsere Wahl: ATV Aktuell

22:20 Uhr: ATV Aktuell: Die Woche - Präsidentschaftsedition mit Dominik Wlazny

23:20 Uhr: Unsere Wahl: Der Talk

ATV „Unsere Wahl: Tirol 2022“ am Sontag, 25. September, ab 16:45 Uhr bei ATV und in der ZAPPN App

