PULS 24 mit ausführlicher Live-Berichterstattung zur Tirol-Wahl mit Studios in Innsbruck und Wien

"Krone"-Elefantenrunde am Mittwoch um 21:25 Uhr. Live-Berichterstattung am Wahltag ab 15:00 Uhr – Alle Ergebnisse und Analysen zuerst

Wien (OTS) - Österreichs am schnellsten wachsender Newssender PULS 24 bietet zur Landtagswahl in Tirol ein ausführliches Sondergramm. Am Tag der Wahl, am 25. September, berichtet PULS 24 LIVE ab 15:00 Uhr aus den Wahlstudios in Innsbruck und Wien, ist mit zahlreichen Außenreporter:innen in Tirol vor Ort und bietet alle Reaktionen auf Landes- und Bundesebene, Analysen, Hochrechnungen und Ergebnisse live.

Am Wahltag begrüßen PULS 24 Infodirektorin Corinna Milborn und "Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann hochkarätige Analyse-Gäste und Spitzenpolitiker:innen zur ersten Analyse der Wahlergebnisse im Innsbrucker Landhaus. Um 20:15 Uhr treffen dann alle Spitzenkandidat:innen live noch einmal aufeinander. Aus Wien berichtet PULS 24 Moderator Fabian Kissler.

"Krone"-Elefantenrunde am Mittwoch um 21:25 Uhr

Bei der "Krone"-Elefantenrunde zur Landtagswahl in Tirol stellen sich die Spitzenkandidat:innen bereits am Mittwoch, 21. September, um 21:25 Uhr den Fragen von PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger und Claus Meinert, Chefredakteur der Krone Tirol.

Alle sechs Spitzenkandidat:innen treffen im PULS 24 Studio in Wien aufeinander:

Anton Mattle, ÖVP

Georg Dornauer, SPÖ

Markus Abwerzger, FPÖ

Gebi Mair, Die Grünen

Andrea Haselwanter-Schneider, Liste Fritz

Dominik Oberhofer, NEOS

Im Anschluss analysieren u.a. Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann und Meinungsforscher Christoph Haselmayer (IFDD).

Tirol-Wahl LIVE auf PULS 24 und in der ZAPPN App



Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470