Hohe Inflation: Jetzt richtig vorsorgen

Das Geld wird bei hoher Inflation und niedrigeren Zinsen immer weniger wert: Die richtige Vorsorge kann hier helfen.

Wien (OTS) - Zum langfristigen Werterhalt eignet sich ausgerechnet provisionsfreie Altersvorsorge besonders gut – vorausgesetzt man hat das perfekte Finanz-Setup. Das heißt: Man braucht eine Kombination mit möglichst wenig Kosten und Steuern in der optimalen Anlageklasse. Wie das genau funktioniert, erklärt Wolfgang Staudinger – Finanzexperte und Mitgründer von fynup – jetzt in einem Video.

15 Minuten ins Geld investieren

Wer bei der derzeitigen Inflation kein Geld verlieren will, braucht sinnvolle Alternativen zu Sparbuch und Bausparer. Wenn es darum geht, Werte langfristig zu erhalten und Kapital aufzubauen, sind provisionsfreie Vorsorgeprodukte äußerst interessant. Denn auf lange Sicht hat jeder eingesparte Zehntel-Prozentpunkt enorme Auswirkungen.



Wie genau man die Kosten- und Steuer-Vorteile von provisionsfreier Altersvorsorge gerade jetzt dazu nutzen kann, der Inflation ein Schnippchen zu schlagen, erläutert fynup-CEO Wolfgang Staudinger ganz genau in einem 15-minütigen Video. Eine gut investierte Viertelstunde, wenn man sich hohe Provisionen ersparen will und versuchen möchte, den Wert des Geldes zu sichern.

Jetzt Zeit nutzen

Leider stecken zu viele gerade den Kopf in den Sand oder geben das Geld für Konsumgüter aus, „solange es noch etwas wert ist“ – oft auch, weil sie mit dem Thema überfordert sind. Dabei gibt es jetzt mit provisionsfreier Altersvorsorge eine Lösung, die jede*r ganz einfach selbst online starten kann. Auf fynup.at findet man kostenlos alle notwendigen Informationen, klar und verständlich aufbereitet.

Je früher man beginnt, selbst bewusst vorzusorgen, umso mehr profitiert man langfristig vom Zinseszins-Effekt, umso höher die Erträge. Selbst mit 50plus ist es nicht zu spät, mit der eigenen Vorsorge zu beginnen – solange man mit der Genussphase rechnet. Wie das geht und welche gängigen Fehler man sonst noch vermeiden sollte, erfährt man auf fynup.at

Automatisch besser

Durch geschickte Digitalisierung und den ausgeklügelten Einsatz künstlicher Intelligenz schafft es fynup, provisionsfreie Altersvorsorge für alle zu erstaunlich günstigen Preisen anbieten zu können. Statt jahrelang unbemerkt hohe Provisionen abstottern zu müssen, die den Ertrag schmälern, zahlt man lediglich ein faires und transparentes Honorar.

Der Effekt: Von Anfang an fließt mehr Geld direkt in die Veranlagung, was sich wiederum beim erwähnten Zinseszins bemerkbar macht – mit deutlichen Ergebnisunterschieden schon während der Laufzeit. Mit ein Grund, warum sich Konsumentenschützer seit Jahren für eine Honorar-Beratung stark machen. Dank fynup ist diese transparente Alternative nun online für alle zugänglich: auf fynup.at



Rückfragen & Kontakt:

fynup GmbH • Michael Spacil • 0676/3241986 • marketing @ fynup.at • https://www.fynup.at