ERINNERUNG Metaller-KV: ArbeitnehmerInnen übergeben heute Forderungsprogramm

Gewerkschaften werden gegen 12 Uhr die Lohn- und Gehaltsforderungen präsentieren

Wien (OTS) - Am Montag, 19. September 2022, übergibt das Verhandlungsteam der ArbeitnehmerInnen um 11 Uhr in der Wirtschaftskammer Österreich das Forderungsprogramm für die Kollektivvertragsverhandlungen an alle Arbeitgeberverbände der Metallindustrie.

Danach werden die Gewerkschaften PRO-GE und GPA die Forderungen für die rund 200.000 Beschäftigten der Metallindustrie veröffentlichen. Voraussichtlich gegen 12 Uhr werden die beiden Chef-Verhandler, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA), die Höhe der Lohn- und Gehaltsforderungen bekannt geben.

Die weiteren Verhandlungsrunden mit den sechs Arbeitgeberverbänden und Berufsgruppen wurden für den Oktober vereinbart. Bis zum Jahr 2011 gab es in der Metallindustrie auf Arbeitgeberseite eine Verhandlungsgemeinschaft. Diese wurde 2012 aufgelöst und seitdem verhandeln die einzelnen Fachverbände und Berufsgruppen getrennt. Die Gewerkschaften haben es aber dennoch geschafft, dass der einheitliche Kollektivvertrag (gleiche Lohn- und Gehaltsabschlüsse) weiter besteht.

BITTE MERKEN SIE VOR:

Start der Kollektivvertragsverhandlungen Metallindustrie

19. September 2022 in der WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

11 Uhr: Forderungsprogrammübergabe

Ca. 12 Uhr: Bekanntgabe der Lohn- und Gehaltsforderungen durch Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA)



Rückfragen & Kontakt:

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit



Mathias Beer

Tel.: 01 53 444 69035

Mobil: 0664 6145 920

E-Mail: mathias.beer @ proge.at

Web: www.proge.at



GPA Öffentlichkeitsarbeit



Daniel Gürtler

Tel.: 05 0301-21225

Mobil: 05 0301-61225

E-Mail: daniel.guertler @ gpa.at

Web: www.gpa.at