10 neue Liegenschaften: Starker Ankauf-Sommer für 3SI Immogroup

Wiener Immobilienentwickler 3SI Immogroup kauft und baut ohne Unterbrechung weiter

Mit dem Erwerb des einzigartigen Gründerzeithauses am Neuen Markt 14, das 1665 errichtet wurde, konnten wir auch unseren Immobilienbestand im 1. Wiener Gemeindebezirk ausbauen Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 1/4

Es freut mich naturgemäß, dass Immobilienbesitzer uns als familiengeführtem Wiener Zinshausspezialisten ihr Haus nicht nur verkaufen, sondern auch dessen Zukunft anvertrauen. Ich sehe dies auch als Bestätigung unserer Firmenphilosophie und unseres Zugangs, Gründerzeithäuser umfangreich zu revitalisieren, statt sie dem Verfall preiszugeben und anderweitig zu entwickeln Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 2/4

Einen Teil der nun in unseren Besitz gelangten Häuser werden wir in den kommenden Jahren als Bauprojekt entwickeln. Dahingehend befinden wir uns aber noch am Anfang jedweder Planung Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 3/4

Auch die kommenden vier Monate des Jahres sind wir ausgesprochen ankaufsfreudig, sowohl in unserem Kerngebiet Wien, als auch in den übrigen urbanen Gebieten Österreichs Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 4/4

Wien (OTS) - Die 3SI Immogroup zeigte sich während der vergangenen sommerlichen Wochen besonders ankaufsfreudig: Gleich zehn Immobilien wechselten in den Besitz des Wiener Bauträgers und Immobilienentwicklers. Auch das Programm für den heurigen Herbst steht bereits fest. Man baue, kaufe an und entwickle weiterhin so intensiv wie die vergangenen Monate, so die Geschäftsführung.

Insgesamt erwarb der Immobilienentwickler während der Sommermonate zehn Liegenschaften in Wien, darunter einen Altbau im 2. und im 3. Bezirk sowie ein großes Neubaugrundstück im 18. Bezirk. Besonders erfreut zeigt sich der Geschäftsführer Michael Schmidt auch über einen Ankauf in der Wiener Innenstadt. „ Mit dem Erwerb des einzigartigen Gründerzeithauses am Neuen Markt 14, das 1665 errichtet wurde, konnten wir auch unseren Immobilienbestand im 1. Wiener Gemeindebezirk ausbauen “, so Schmidt begeistert.

Die Liegenschaften wurden großteils von Privatpersonen erworben. „ Es freut mich naturgemäß, dass Immobilienbesitzer uns als familiengeführtem Wiener Zinshausspezialisten ihr Haus nicht nur verkaufen, sondern auch dessen Zukunft anvertrauen. Ich sehe dies auch als Bestätigung unserer Firmenphilosophie und unseres Zugangs, Gründerzeithäuser umfangreich zu revitalisieren, statt sie dem Verfall preiszugeben und anderweitig zu entwickeln “, meint Schmidt. Die nun erworbenen Immobilien werden in Bestand gehalten und wo notwendig hochwertig saniert. „ Einen Teil der nun in unseren Besitz gelangten Häuser werden wir in den kommenden Jahren als Bauprojekt entwickeln. Dahingehend befinden wir uns aber noch am Anfang jedweder Planung “, berichtet der Bauherr.

Die Pläne der 3SI Immogroup für den heurigen Herbst werden, so Schmidt, auf keinen Fall dem intensiven Sommer nachstehen. „ Auch die kommenden vier Monate des Jahres sind wir ausgesprochen ankaufsfreudig, sowohl in unserem Kerngebiet Wien, als auch in den übrigen urbanen Gebieten Österreichs !“, betont Schmidt. Einige interessante Immobilien befänden sich gerade in Kaufverhandlungen. Ein arbeitsintensiver Herbst, der das bereits rund 150 Liegenschaften umfassende Immobilienportfolio nochmals kräftig erweitern soll, scheint für die 3SI Immogroup garantiert.

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.



