SPÖ-Matznetter: „Der Wirtschaftsminister fährt die Wirtschaft gegen die Wand!“

SPÖ und Wirtschaft fordern Gaspreisobergrenze

Wien (OTS/SK) - „In ganz Europa bemühen sich die Regierungen durch Regulierungen und Steuersenkungen die Preise zu senken. Nur der österreichische Wirtschaftsminister verliert sich in kompletter Selbstaufgabe, wenn er meint, er könne nichts weiter machen, um die Preise zu senken. Jetzt nicht zu handeln und sich auf Einzelmaßnahmen auszuruhen ist grob fahrlässig und zukunftsvergessen“, kritisiert SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter die Arbeitsverweigerung des Arbeits- und Wirtschaftsministers Kocher, die sich in der heutigen ORF-Pressestunde gezeigt hat. „Die SPÖ hat einen Plan vorgelegt: Wir fordern eine Preisobergrenze für Gas durch einen gestützten Gaspreis von 50 Euro. Diese SPÖ-Forderung bekommt breite Unterstützung aus der Industrie und der Wirtschaftskammer, die wiederum den ÖVP-Kanzler, den ÖVP-Wirtschafts- und den Finanzminister scharf kritisieren. Erst gestern warnte WKÖ-Generalsekretär Kopf vehement, dass die ausstehende Entlastung für Betriebe zur Existenzbedrohung werde. Denn wir wissen, wenn Kocher seine Blockadehaltung nicht aufgibt, dann fährt der Wirtschaftsminister die österreichische Wirtschaft an die Wand. Es zeigt sich einmal mehr, dass diese Regierung Krisenmanagement und Wirtschaftspolitik einfach nicht kann.“ (Schluss) ar

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at