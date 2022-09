Sonderberichterstattung zum Staatsbegräbnis Queen Elizabeth II. – am Montag ab 9 Uhr LIVE auf PULS 24 und ZAPPN

PULS 24 berichtet ab 9 Uhr in einer mehrstündigen Sondersendung LIVE über das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. Café Puls mit Schwerpunktsendung auf PULS 4 & PULS 24 ab 5:30 Uhr.

Wien (OTS) - Am 8. September erschütterte eine traurige Nachricht die Welt: Queen Elizabeth II. verstarb im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland. Am Montag, den 19. September findet das Staatsbegräbnis der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. statt.



PULS 24 berichtet am kommenden Montag ab 9 Uhr LIVE in einer mehrstündigen Sondersendung bis in die Abendstunden über die Beisetzung von Queen Elizabeth II. und zeigt das Staatsbegräbnis um 12 Uhr sowie die anschließenden Prozessionen und weiteren Gottesdienste. Einen Lokalaugenschein geben Café Puls-Moderator Florian Danner und PULS 24 UK-Korrespondentin Alina Nahler, die direkt aus London zugeschalten werden. Live zu Gast im PULS 24-Studio sind zudem Adelsexperte Robert Seydel, Politologin Melanie Sully, der Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums Christian Ortner, Style-Experin Isa Klausnitzer und PULS 4/24-Society Expertin Katharina Frühling. Durch die Sondersendung führen Sabine Loho, René Ach und Thomas Mohr.



Bereits in den frühen Morgenstunden wird Queen Elizabeth II. bei Österreichs erstem Frühstücksfernsehen Café Puls einmal mehr Tribut gezollt. Ab 5:30 Uhr auf PULS 4 und PULS 24 sprechen die Moderator:innen Bianca Schwarzjirg & Andreas Schmid auf der Café Puls-Couch mit PULS 4/24-Society Expertin Katharina Frühling, Café Puls-Moderator Florian Danner ist live aus London zugeschalten.



Rückfragen & Kontakt:

Stephanie Woloch

stephanie.woloch @ prosiebensat1puls4.com



Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com