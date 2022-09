ÖGBNÖ-Wieser: Runter mit den Preisen, her mit den Entlastungen – und zwar jetzt!

2.500 Menschen bei Groß-Demo in St. Pölten gegen Kostenexplosion

Wien (OTS) - „Runter mit den Preisen, her mit der Entlastung. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt!“. Mit diesen Worten forderte der niederösterreichische ÖGB Vorsitzende Markus Wieser am Samstag rasche Entlastungen für die Menschen im Land. Zur Demonstration unter dem Motto „Preise runter – Demo gegen Kostenexplosion“ hatten sich am Domplatz in St. Pölten 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelt, um Maßnahmen gegen die Teuerungen bei Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs einzufordern.



Beim Wohnen, beim Sprit, bei den Lebensmitteln und bei der Energie: überall steigen die Preise ins Unermessliche. „Jeder von euch kennt das: Du gehst mit 50 Euro einkaufen und hast kaum etwas im Einkaufswagen“, so der ÖGB Niederösterreich-Vorsitzende.



„Die Bundesregierung hat in der Energiekrise monatelang eines gemacht: nichts. „Wir beobachten die Lage.“, „Wir werden uns das anschauen.“ „Wir werden überlegen.“ Mehr ist nicht gekommen. Nun hat die Bundesregierung medienwirksam einen Strompreisdeckel ab Dezember angekündigt. Das klingt vielleicht nett. Aber nur auf den ersten Blick. Denn was die Bundesregierung nicht dazu sagt, ist, dass wir uns das alles selbst bezahlen sollen. Daher braucht es einen sofortigen und nachhaltigen Energiepreis-Deckel, finanziert aus den Übergewinnen der Großkonzerne.“, so Wieser.



„Die Regierung muss diese Preissteigerungen auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen, eingreifen und die Mehrwertsteuer für Dinge des täglichen Bedarfs eine Zeitlang aussetzen, um die Menschen rasch zu entlasten. Es braucht auch klare gesetzliche Vorgaben zur Eindämmung der Wohnkosten und eine Ankurbelung der Investitionen im geförderten Wohnbau.“ fordert der niederösterreichische ÖGB-Vorsitzende.



„Aktuell sieht es so aus: Wer kein Erspartes oder Erbe hat, worauf er zurückgreifen kann, der kann sich das Leben bald nicht mehr leisten. Wir wollen so nicht leben!“, sagt Wieser. „So darf und soll es nicht weitergehen, es muss sich etwas ändern in diesem Land!“



„Wir sind ArbeitnehmerInnen, LeistungsträgerInnen, SteuerzahlerInnen und EntscheidungsträgerInnen. Wir können entscheiden, ob wir uns so etwas gefallen lassen oder nicht. Der ÖGB ist auch hier der starke Partner an der Seite der Menschen“, so Wieser abschließend.

