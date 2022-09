FPÖ-Kunasek: Gratulation an Herbert Kickl!

Graz (OTS) - Im Rahmen des heutigen Bundesparteitags in Sankt Pölten wurde Bundesparteiobmann Herbert Kickl eindrucksvoll bestätigt. Die steirische FPÖ entsendete eine starke Delegation nach Niederösterreich. „Die Freiheitliche Partei hat mit diesem Bundesparteitag und dem hervorragenden Ergebnis für Herbert Kickl einmal mehr ein deutliches Zeichen der Stärke und Geschlossenheit gesetzt. Dieser heutige Parteitag verdeutlicht, dass die FPÖ als heimatverbundene politische Kraft wieder auf den Erfolgsweg zurückgekehrt ist. Diese Entwicklung wird sich zweifelsohne auch bei den Tiroler Landtagswahlen und den Bundespräsidentschaftswahlen niederschlagen. In der Steiermark werden wir als stärkste Oppositionspartei weiterhin die zahllosen Unzulänglichkeiten der amtierenden ÖVP-SPÖ-Landesregierung aufzeigen und den Mitgestaltungsanspruch stellen“, so der steirische FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek.

