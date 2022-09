FPÖ-Angerer: FPÖ Kärnten gratuliert Herbert Kickl zu seiner Wiederwahl

FPÖ die einzige stabile Kraft mit klarer Linie und Ansage in Österreich

Klagenfurt (OTS) - „Ich übermittle herzliche Glückwünsche aus Kärnten und im Namen der Kärntner Landesgruppe an Herbert Kickl zu seiner mit 91 Prozent überzeugenden Wiederwahl zum FPÖ-Bundesparteiobmann heute, Samstag. Es freut uns sehr, dass ein Kärntner Chef der Freiheitlichen in Österreich ist. Herbert Kickl hat die volle Unterstützung der Kärntner FPÖ. Wir wissen, dass er uns bei der bevorstehenden großen Herausforderung im Zuge der Landtagswahl in Kärnten bestens unterstützen wird“, sagte der Kärntner Landesparteiobmann NAbg. Erwin Angerer.

Aktuell stehe Österreich extremen Herausforderungen gegenüber. „Wir müssen uns dabei auf politische Entscheidungsträger verlassen, bei denen von Brüssel bis Wien Dilettantismus und Korruption regieren. Die einzige stabile Kraft mit einer klaren Linie und Ansage sind die Freiheitlichen mit Herbert Kickl. Deshalb ist es Zeit für Neuwahlen! Die Österreicher verdienen wieder eine Regierung, die sich nicht, wie die jetzige nur an ihre Ämter klammert, sondern die für Österreich arbeitet und Entscheidungen zum Wohle er Bürger und der Wirtschaft trifft. Ich bin überzeugt davon, dass die FPÖ mit Herbert Kickl diese Zukunftschance für Österreich ist“, betont Angerer abschließend.

