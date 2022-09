FPÖ – Schnedlitz zu Van der Bellen: „Erst ein Schläfer, jetzt ein Heuchler“

Unterstützung für Demos gegen die Teuerung ist Augenauswischerei

Wien (OTS) - Auf Twitter hat heute Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Unterstützung für die heutigen Kundgebungen gegen die Teuerung bekundet. Für FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz ist dieses Verhalten an Heuchelei nicht zu überbieten: „Erst schläft er in der Hofburg, jetzt heuchelt er – mit immer schlechteren Umfragen im Rücken – auch noch. In den letzten Monaten hätte Van der Bellen genug Gelegenheit gehabt, um die Bundesregierung aufzufordern, wirksame Maßnahmen gegen die Teuerung zu setzen – von einem Ende der Sanktionen beginnend über rasche finanzielle Unterstützung bis hin zu Steuersenkungen und Preisdeckeln. Die Lösungen für ein Ende der Teuerungswelle hat die FPÖ seit dem Herbst des Vorjahres auf den Tisch gelegt. Es ist nur nichts passiert – und auch der Bundespräsident hat nichts getan, um der Regierung Beine zu machen.“

Hätte die Regierung gehandelt, müssten jetzt nicht zigtausende Menschen auf die Straße gehen, unterstrich der FPÖ-Generalsekretär. Van der Bellen habe bislang das Versagen der Bundesregierung gedeckt und verteidigt, kritisierte Schnedlitz: „Erst hat er gemeint, die Regierung müsse lediglich die Kommunikation der Teuerungsmaßnahmen verbessern, dann hat er den jungen Menschen geraten, die Zähne zusammenzubeißen. Und jetzt will er mit den Demonstranten solidarisch sein. Das ist an Heuchlerei kaum zu überbieten.“

