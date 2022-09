VP-Mahrer: Herzliche Gratulation an Christopher Drexler!

Wiener Volkspartei ist erfreut über die Wahl von Christopher Drexler zum Landesparteiobmann der ÖVP Steiermark

Wien (OTS) - Am Wochenende fand in der Messe Graz der zweitägige Landesparteitag der Steirischen Volkspartei statt. Im Zuge dessen wurde am Samstag Christopher Drexler von 98,03% der anwesenden Delegierten zum Landesparteiobmann gewählt.

„Ich spreche Christopher Drexler meine herzlichen Glückwünsche zum hervorragenden Wahlergebnis aus. Dieses Wahlergebnis ist eine deutliche Bestätigung für den Kurs der Steirischen Volkspartei und ein klarer Auftrag für die Zukunft“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion. Drexler habe das Amt des Landeshauptmannes der Steiermark bereits am 4. Juli 2022 von Hermann Schützenhöfer übernommen. „Hermann Schützenhöfer ist großer Dank für sein jahrelanges politisches Engagement für die ÖVP Steiermark sowie als steirischer Landeshauptmann auszusprechen“, so Mahrer abschließend.

