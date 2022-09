SPÖ-Deutsch zu FPÖ-Parteitag und Kickl-Rede: „Keine Inhalte, nur Krawall und Hetze!“

Kickl-Partei driftet immer weiter ins politische Aus

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat der heutige Bundesparteitag der FPÖ deutlich gezeigt, dass „die FPÖ völlig abgemeldet ist“. „Jeder Auftritt von Kickl ist ein weiterer Beweis dafür, dass die FPÖ kein Interesse an lösungsorientierter Politik hat, sondern nur mit Radikalisierung, Hetze und Spalten beschäftigt ist. Von Inhalten und Lösungen für Österreich war in Kickls Rede nichts zu hören, stattdessen gab es wieder nur Krawall und Radau“, betonte Deutsch. „Kickl schreckt auch nicht davor zurück, die Sprache mit Gewaltfantasien gegenüber der Kärntner SPÖ zu eskalieren. Er hat sich damit zur Gänze aus dem demokratischen Spektrum der österreichischen Parteienlandschaft verabschiedet und einmal mehr gezeigt, wofür er steht und wozu er bereit ist.“ ****

„Der rechte Krawallkurs von Kickl ist gepflastert mit aggressiven Rundumschlägen, Fake News und Verschwörungstheorien. Nichts davon hilft den Menschen in Zeiten der Teuerungs- und Energiekrise. Statt so wie die SPÖ auf der Seite der Menschen zu stehen, steht die Kickl-FPÖ auf der Seite Russlands“, kritisiert Deutsch das per Freundschaftsvertrag besiegelte Naheverhältnis der FPÖ zu Russland und Putin und die Relativierung der russischen Aggression gegen die Ukraine in Kickls Rede am FPÖ-Bundesparteitag. „Die Kickl-Partei, bei der sich Rechtsextremismus, Korruptionsskandale und Inkompetenz auf besonders widerliche Weise paaren, driftet immer weiter ins politische Aus“, steht für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer fest. (Schluss) mb/ar

