Volkspartei gratuliert Christopher Drexler zur Wahl zum Landesparteiobmann der Steirischen Volkspartei

Nehammer: Mit Landeshauptmann Christopher Drexler an der Spitze ist die Volkspartei in der Steiermark für die kommenden Aufgaben hervorragend gerüstet

Graz (OTS) - „Als Bundesparteiobmann macht es mich stolz, dass es so viele kluge Köpfe in der Volkspartei gibt, die auch bereit sind, Verantwortung für ihr Bundesland zu übernehmen. Seit rund zwei Monaten als Landeshauptmann, aber auch bereits zuvor als langjähriger Landesrat und Klubobmann hat Christopher Drexler die Politik der Steiermark in den vergangenen Jahren maßgeblich mitbestimmt. Insbesondere sein Engagement und besonnenes Handeln finden über Parteigrenzen hinweg große Zustimmung. Ich bin deshalb froh, die Steirische Volkspartei auch weiterhin in besten Händen zu wissen und gratuliere Landeshauptmann Christopher Drexler zur wohlverdienten Wahl zum Landesparteiobmann. Mit ihm an der Spitze ist die Volkspartei in der Steiermark für die kommenden Aufgaben hervorragend gerüstet. Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer engen Zusammenarbeit“, reagiert Bundeskanzler und Bundesparteiobmann, Karl Nehammer, auf die heutige Wahl von Landeshauptmann Christopher Drexler zum Landesparteiobmann der Steirischen Volkspartei in Graz.

„Hermann Schützenhöfer kann in seinem wohlverdienten Ruhestand auf ein einmaliges politisches Leben und Wirken zurückblicken. Von seinem Engagement in JVP und ÖAAB bis zur Übernahme der Funktion des Parteiobmanns hat er zu jeder Zeit Charakterstärke und Durchhaltevermögen bewiesen. Auf Hermann Schützenhöfer konnte man sich auch in schwierigen Zeiten immer verlassen. Mit seinem unerschütterlichen Einsatz für die Steirerinnen und Steirer hat er die Volkspartei 2019 wieder zur mit Abstand stimmenstärksten Partei in der Steiermark gemacht. Wir sind ihm als Volkspartei zu tiefstem Dank verpflichtet“, so Nehammer abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/