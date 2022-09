SPÖ Frauen gratulieren Theresa Muigg zu EU-Mandat

„Großer Dank an Bettina Vollath für ihren Einsatz für Menschen- und Grundrechte“

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des personellen Wechsels im Team der sozialdemokratischen EU-Abgeordneten gratuliert SPÖ Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner Theresa Muigg. „Die SPÖ Frauen gratulieren Muigg zu ihrem Wechsel ins Europäische Parlament und freuen sich, dass mit Muigg eine kämpferische Feministin der Menschenrechtsexpertin Bettina Vollath nachfolgt“, so Holzleitner. Die Tiroler Landesfrauenvorsitzende Selma Yildirim zeigt sich sehr erfreut, dass die junge Tirolerin einzieht. „Ein gutes Zeichen auch für die bevorstehende Landtagswahl. Theresa Muigg ist die wichtige Stimme für die Frauen, vor allem jenen aus dem ländlichen Raum. Mit ihrer fachlichen Kompetenz wird sie das Expertinnen-Team der EU-Delegation verstärken“, so Yildirim. Großen Dank gibt es für die scheidende steirische EU-Abgeordnete Bettina Vollath: „Vollath war die Schutzmauer für Demokratie und Rechtsstaat. Sie hat mit ihrer Expertise zur Aufklärung der Missstände rund um die europäische Grenzschutzagentur Wesentliches beigetragen“, so die steirische SPÖ Landesfrauenvorsitzende Elisabeth Grossmann.

Holzleitner, Yildirim und Grossmann zeigen sich im Namen der SPÖ Frauen erfreut, dass eine Frau einer Frau nachrückt. „Mit unserer EU-Vizepräsidentin Evelyn Regner wird Theresa Muigg für ein feministisches und progressives Europa kämpfen“, so die drei Frauenvorsitzenden unisono. (Schluss) rm ar



