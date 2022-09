TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 17. September 2022, von Mario Zenhäusern: "Zeichen stehen auf Veränderung"

Innsbruck (OTS) - Bei der Landtagswahl am nächsten Sonntag geht es nicht nur um die Neuverteilung der Macht, sondern auch um eine neue politische Kultur. Künftige Regierungspartner werden sich mehr als bisher auf Augenhöhe begegnen müssen.









Am Sonntag in einer Woche wählen die Tirolerinnen und Tiroler einen neuen Landtag. Und anders als bei allen vorangegangenen Urnengängen steht bereits jetzt fest, dass nach dem 25. September kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Tirol wählt am letzten Sonntag im September nämlich nicht nur einen neuen Landeshauptmann, es geht auch um die Neuverteilung der Macht im Lande. Im Zuge des nun zu Ende gehenden Wahlkampfs wurde darüber hinaus immer deutlicher, dass es den Menschen im Land auch um eine neue Form der politischen Kultur geht. Das seit Jahren praktizierte System – eine dominierende Partei bestimmt den Kurs, die jeweiligen Koalitionspartner nicken ihn ab – hat endgültig ausgedient. Die künftigen Regierungspartner werden sich mehr als bisher auf Augenhöhe begegnen, ja begegnen müssen, weil das Wahlergebnis aller Voraussicht nach für mehr Parität als bisher sorgen wird.

Die Themen, um die sich die neue Landesregierung und der Landtag in den kommenden fünf Jahren zu kümmern haben werden, liegen auf der Hand. Mehr noch: Sie brennen den Wählerinnen und Wählern unter den Nägeln. Der scheinbar unaufhaltbare Klimawandel, die explodierenden Wohnungspreise und die fortschreitende Spaltung der Gesellschaft sind Probleme, an deren nachhaltiger Beseitigung die Politik in der Vergangenheit kläglich gescheitert ist. Zuletzt haben der Krieg in der Ukraine und seine für alle spürbaren Konsequenzen – in erster Linie die nicht enden wollende Teuerungswelle und die Unsicherheit über die Energieversorgung – die Situation zusätzlich angeheizt. Vor diesem Hintergrund wollen sich die Menschen nicht mehr abspeisen lassen mit Versprechungen, mit leeren Worthülsen und Überschriften in Wahlprogrammen. Sie fordern wirkungsvolle Maßnahmen, die dort rasch ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Genau das sind die Regierungen auf Landes- und Bundesebene bisher schuldig geblieben.

Eine Woche vor der Landtagswahl ist die Ausgangslage für die amtierende schwarz-grüne Koalition an der Landesspitze desaströs. Das liegt in erster Linie an der seit Jahrzehnten dominanten ÖVP, die auf ihr historisch schlechtestes Abschneiden zusteuert. Offen ist lediglich, wer von den schwarzen Verlusten am meisten profitiert. Klar ist: Die Zeichen stehen auf Veränderung. Personell, aber auch inhaltlich.

Der viel und oft strapazierte Begriff Richtungswahl ist deshalb heuer mehr als zutreffend. Am nächsten Sonntag entscheidet sich, wohin sich Tirol in den nächsten fünf Jahren entwickeln wird.



Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com