Samariterbund zu Pflege-Bonus: Ein erster wichtiger Schritt

Dass der Pflege-Bonus noch heuer ausgezahlt wird, ist für Beschäftigte in den Pflege- und Betreuungsberufen angesichts der hohen Inflation enorm wichtig.

Wien (OTS) - Bund und Länder haben sich bei der heutige Soziallandesreferentenkonferenz darauf verständigt, dass noch heuer den Beschäftigten in den Pflege- und Betreuungsberufen der sogenannte Pflege-Bonus ausbezahlt wird. Demnach stellt der Bund den Ländern für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt 570 Millionen Euro zur Verfügung. Der Bonus soll allen Berufsgruppen in gleicher Höhe ausbezahlt werden – Heimhilfen erhalten ebenso wie diplomierte Pflegekräfte den Bonus. „Unserer Forderung, dass keine Berufsgruppe ausgeschlossen wird, wurde nachgekommen. Der Bonus ist ein Zeichen der Wertschätzung für all jene Menschen, die sich unermüdlich für die Gesundheit und das Wohl einer vulnerablen Gruppe einsetzen“, hält Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbund Österreichs fest. Der große Wermutstropfen dabei: Angesichts der Teuerungswelle muss der Bonus für die Abdeckung der Lebenshaltungskosten herangezogen werden.

„Die angekündigte große Pflegereform hat mit dieser ersten Maßnahme Fahrt aufgenommen. Ich hoffe, die nächsten Erfolge lassen nicht zu lange auf sich warten“, so Reinhard Hundsmüller.

