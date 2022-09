Adyen als erste Finanztechnologie-Plattform für die Einführung von Cash App Pay ausgewählt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Adyen bietet als erstes Unternehmen die Zahlungsmethode außerhalb des Block-Ökosystems an

Adyen (AMS: ADYEN), die globale Finanztechnologie-Plattform der Wahl für führende Unternehmen, ist eine Partnerschaft mit Cash App (Block, Inc.) eingegangen, um den Kunden von Adyen in den USA Cash App Pay, eine mobile Zahlungsmethode, zu präsentieren. Unternehmen, die mit Adyen zusammenarbeiten, haben Zugriff auf Cash App Pay als integrierte Zahlungsmethode für ihre US-amerikanischen Kunden. Die Zahlungsmethode wird in Kürze online und im nächsten Jahr auch in Geschäften verfügbar sein.

Durch das Angebot von Cash App Pay können Unternehmen, die mit Adyen zusammenarbeiten, ihren Kunden eine bequeme und einfache Möglichkeit bieten, mit ihrem Cash App-Guthaben oder einer verknüpften Debitkarte zu bezahlen. Diese Cash App Software-Integration bietet den Geschäftskunden von Adyen auch Zugang zu den 80 Millionen jährlich aktiven Nutzern von Cash App, die ein Drittel der Millennials- und Gen Z-Verbraucher in den USA ausmachen. Dies bietet den Kunden Zugang zu einem nahtlosen, sicheren Checkout-Erlebnis, das hohe Genehmigungsquoten und ein optimiertes Einkaufserlebnis bietet.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Adyen, um Cash App Pay mehr Unternehmen in den USA zugänglich zu machen", sagte Owen Jennings, Chief Operating Officer bei Cash App. „Als erste Finanztechnologie-Plattform, die mit dem Cash App Pay-Ökosystem zusammenarbeitet, begrüßen wir den Wert, den diese Partnerschaft für unsere Kunden und die Unternehmen, die mit Adyen zusammenarbeiten, bringt."

„Bei Adyen fügen wir ständig neue Zahlungsmethoden hinzu, um sicherzustellen, dass unsere Unternehmen ihre Endkunden dort treffen können, wo diese sich aufhalten", betonte Roelant Prins, CCO bei Adyen. „Wir sind sehr erfreut, diese starke Partnerschaft mit dem Cash App-Team einzugehen. Wir sind gespannt darauf, wie wir unsere Partnerschaft fortsetzen können, um Unternehmen und deren Kunden einen optimierten Service zu bieten."

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Finanztechnologie-Plattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengesteuerten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung sorgt Adyen dafür, dass Unternehmen ihre Ziele schneller erreichen. Adyen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und zählt unter anderem Facebook, Uber, H&M, eBay und Microsoft zu seinen Kooperationspartnern. Die in diesem Update beschriebene Partnerschaft mit Cash App verdeutlicht die kontinuierliche Erweiterung der von Adyen unterstützten Zahlungsmethoden in den vergangenen Jahren.

