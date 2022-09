Stocker ad SPÖ-Kucharowits: Die Fakten sprechen für sich!

ÖVP-Sicherheitssprecher: 5.140 unbegleitete Minderjährige entzogen sich Asylverfahren

Wien (OTS) - „Auch wenn es für die SPÖ wohl schwer zu akzeptieren scheint, dass sie jegliche Kompetenz in Sachen Asyl und Migration verloren haben, sind die Fakten dennoch anzuerkennen. Tatsächlich haben sich im Zeitraum Jänner bis Juli 5.140 unbegleitete minderjährige Fremde dem Asylverfahren entzogen – davon überwiegend junge Männer“, hält heute, Freitag, ÖVP-Sicherheitssprecher Christian Stocker den Fake News von SPÖ-Kucharowitsentgegen. In den Betreuungseinrichtungen des Bundes würden täglich Anwesenheitskontrollen durchgeführt werden. Ebenso dürfen Menschen unter 14 Jahren im Asylverfahren keine Fingerabdrücke genommen werden. Deshalb scheinen sie bei Folgeanträgen in anderen Staaten auch nicht auf. „Bundesbetreuungseinrichtungen sind keine Orte der Freiheitsentziehung und daher entziehen sich Personen auch dem Verfahren und nehmen keine Betreuungsleistungen mehr in Anspruch“, so Stocker.

„Das Bundeskriminalamt setzt seit vielen Jahren sowohl repressive, als auch präventive Maßnahmen im Kampf gegen Menschenhandel – vor allem durch internationale Kooperation und Zusammenarbeit mit NGOs in Österreich“, betont Stocker. Die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH (BBU GmbH) sucht durch gezielte Bezugsbetreuung, wiederholte und gut verständliche Informationen zum Asylverfahren und Aufklärung der minderjährigen Asylwerberinnen und Asylwerber hinsichtlich möglicher Gefahren bei einer Weiterreise die Jugendlichen aufzuklären. „SPÖ-Kucharowits möge verstärkt die Fakten prüfen, anstatt sich an der Fake News-Schleuderei ihrer SPÖ-Genossen zum Thema Asyl und Migration zu beteiligen“, schließt Stocker. (Schluss)

