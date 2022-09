„Red‘ ma drüber"-Tour: Erfolgreicher Auftakt von Dominik Wlazny in Klagenfurt

Großartiger Auftakt des Präsidentschaftskandidaten in Klagenfurt. Viele Unterstützer:innen waren trotz heftigen Regens vor Ort.

Wien (OTS) - Am Freitag, 16.09., startete Dr. Dominik Wlazny in Klagenfurt seine Tour durch Österreich. Nach der Rede, in der er seine Themen „Menschen, Sicherheit und Zukunft“ in den Mittelpunkt stellte, bedankte er sich bei den versammelten Kärntner:innen für ihre Unterstützung. Gemäß seinem Motto „Red‘ ma drüber“ sprach er mit vielen von ihnen über deren Anliegen. "Ich freue mich wirklich sehr, dass so viele Menschen trotz des schlechten Wetters heute in Klagenfurt waren und mit mir geredet haben. Das bestätigt die Richtigkeit meiner Entscheidung, mich dieser Wahl zu stellen" so Dominik Wlazny.

Nächster Halt der Bundesländertour ist am Montag, 19.09.2022 um 17:00 Uhr am Linzer Hauptplatz.

Rückfragen & Kontakt:

Tel. +43 677 643 792 27 (Sabine, Alexandra)

Mail presse @ bierpartei.eu

www.bierpartei.eu