Bezirksvertretung Margareten – Hanel-Torsch: SPÖ steht für Verlässlichkeit und Stabilität

Parteiaustritt des Ex-Grünen Thomas Kerekes kommt nicht überraschend. Die Grünen leiden an Ziellosigkeit, die SPÖ ist der Garant für Stabilität.

Wien (OTS/SPW) - SPÖ Margareten-Klub- und Parteivorsitzende Elke Hanel-Torsch nimmt zur Kenntnis, dass sich Thomas Kerekes, von den Grünen nominierter stellvertretender Bezirksvorsteher von den Grünen Margareten losgesagt hat. „Für mich als SPÖ-Klub- und Parteivorsitzende ist die aktuelle Entscheidung des ehemaligen grünen Bezirksvorsteherin-Stellvertreters nicht überraschend“, so Hanel-Torsch.



Bald nach den letzten Wahlen zur Bezirksvertretung, wo die Grünen den zweiten Platz in Margareten erobern konnten, sei die Entfremdung mancher Grünen zu ihrer eigenen Partei immer stärker geworden. In der Bezirksarbeit sei bemerkbar gewesen, dass die Grünen Margareten zwischen einem kooperativen Kurs im Sinne Margaretner*innen sowie der Wiener Stadtverfassung und einem radikaloppositionellen Kurs auf Geheiß der Rathausgrünen schlingerten. Insbesondere große Gestaltungsprojekte wie die Reinprechtsdorfer Straße, bei dem die Grünen ihr eigenes Stimmverhalten kritisierten, hätten die Ziellosigkeit grüner Politik klar aufgezeigt.

Ganz anders die SPÖ: Die Sozialdemokratie stellt in der Margaretner Bezirksvertretung die stärkste Fraktion und auf die Sozialdemokrat*innen können sich die Margaretner*innen verlassen: „Gemeinsam mit unserer Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic arbeiten unsere MandatarInnen unerlässlich und konsequent für beste Lebensqualität in Margareten. Die Bevölkerung schätzt unsere Verlässlichkeit und Geradlinigkeit“, so Hanel-Torsch, die auf konsequentes Vorantreiben zahlreicher Projekte verweist, wie z. B. sozialdemokratische Initiativen für eine fahrradfreundliche Infrastruktur, Straßenbegrünungen, Parkneugestaltungen oder das neue Primärversorgungszentrum.

„Wir verfolgen die Umsetzung unseres Wahlprogramms und nehmen neue Ideen für Margareten auf. Ich lade alle Fraktionen und alle Mandatar*innen ein, gemeinsam zum Wohle der Margaretner*innen zu arbeiten“, schließt Hanel-Torsch.

