ORF-„Pressestunde“ mit Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, ÖVP

Am 18. September um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreichs Wirtschaft steht ein schwieriger Herbst bevor. Die enormen Preissteigerungen bei Energiekosten und die daraus resultierende Rekordinflation stellen Haushalte wie Unternehmen vor große Probleme. Die Lage sei ernst, so ÖVP-Wirtschaftsminister Martin Kocher bei der Präsentation der Energiesparkampagne der Bundesregierung. Werden Aufrufe zum Energiesparen, Einmalzahlungen und Strompreisbremse reichen, um die Menschen zu entlasten? Welche Unterstützung brauchen Betriebe, um Produktion und Arbeitsplätze zu gewährleisten? Was ist im Fall eines Gaslieferstopps aus Russland zu befürchten? Wie schwierig werden die am Montag beginnenden Lohnverhandlungen in Zeiten der Krise?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 18. September 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Hanna Kordik

„Die Presse“

und

Christoph Varga

ORF

