PULS 24 mit Sonderprogramm zu Anti-Teuerungsdemo und FPÖ-Parteitag morgen ab 13:00 Uhr

Wien (OTS) - Aufgrund der morgigen bundesweiten Großdemo des ÖGB gegen die Teuerungen und dem Bundesparteitag der FPÖ in St. Pölten, ändert PULS 24 sein Programm und berichtet am Samstag, 17. September, ab 13:00 Uhr live und vor Ort. Moderator Daniel Retschitzegger führt dabei durch den PULS 24-Fernsehnachmittag. Redakteur Paul Batruel meldet sich live vom Bundesparteitag der Freiheitlichen mit allen Infos zu den Ergebnissen. Ab 14 Uhr berichtet News-Anchor Werner Sejka live von der Großdemo gegen die Teuerungen in Wien. Meinungsforscher Christoph Haselmayer ist zu Gast im PULS 24-Studio und analysiert die Stimmung in der Bevölkerung.

