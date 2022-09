Zopf: Klimabonus-„Lotterie“ von FP-Haimbuchner an Heuchelei nicht zu überbieten

FPÖ hat 500-Euro-Klimabonus im Nationalrat mitbeschlossen

Wien (OTS) - „Die vom oberösterreichischen FPÖ-Chef auf Facebook veranstaltete Verlosung seines Klimabonus in Höhe von 500 Euro ist an Heuchelei nicht zu überbieten! Schließlich haben die Abgeordneten der Freiheitlichen im Nationalrat gemeinsam mit Volkspartei und Grünen diesen beschlossen – und sollten diese wichtige Entlastungsmaßnahme daher auch mittragen“, betont Bettina Zopf, ÖVP-Abgeordnete aus Oberösterreich. Haimbuchners „Lotterie“ sei eine „billige Masche“, um die Menschen zu spalten und konterkariere die eigene Fraktion im Nationalrat.

Der Klimabonus in Höhe von 500 Euro sei eine Maßnahme, die nur heuer schlagend ist und einen wichtigen Schritt gegen die Teuerung darstellt. Denn im Unterschied zu den heuer ausbezahlten 500 Euro für alle ab einem Alter von 18 Jahren, die zumindest 183 Tage in Österreich ihren Hauptwohnsitz haben und für Kinder im Ausmaß von 250 Euro, ist der Klimabonus an sich als Ausgleich für die CO2-Bepreisung regional gestaffelt. Zopf: „Diese Bepreisung wurde zuletzt verschoben. Und um eine rasche Auszahlung und Hilfe im Kampf gegen die Teuerung zu gewährleisten, erhalten auch die 5.060 Asylsuchenden in Bundesbetreuung den heuer ausbezahlten erhöhten Klimabonus.“

Die oberösterreichische Mandatarin sagt abschließend: „Dass die Freiheitlichen in Oberösterreich eigene Wege gehen und mit der Kickl-FPÖ nicht immer einer Meinung sind, ist nicht neu. Dass jedoch die Entlastung der Menschen in unserem Land – die die FPÖ im Nationalrat eben mitbeschlossen hat – verunglimpft wird, hat eine neue negative Qualität.“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at