„Sport am Sonntag“ mit Olympia-Stars Liensberger und Mayer im Gespräch

Am 18. September um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 18. September 2022 um 18.00 Uhr in ORF mit folgenden Themen:

Katharina Liensberger und Matthias Mayer: Die Olympia-Stars im Gespräch

Mit Olympiagold starten die Alpin-Asse in die WM-Saison und sprechen über die intensive Weltcupsaison, ihre Ziele bei der Weltmeisterschaft und den Klimawandel im Skisport.

Sofia Polcanova: Ihr emotionaler Weg zur Tischtennis-Europameisterin „Sport am Sonntag“ besucht mit der zweifachen-Europameisterin ihre Heimatstadt Chisinau.

Roger Federer: Der Tennis-König tritt ab

310 Wochen lang war er die Nummer eins der Welt, nach 20 Grand-Slam-Turniersiegen verabschiedet sich der Ausnahmeathlet aus der Tenniswelt.

