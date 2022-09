SPÖ-Kucharowits: 5.140 Fluchtwaisen sind in Österreich verschwunden – das ist ein Skandal!

SPÖ-Abgeordnete kritisiert den Innenminister scharf für Verantwortungslosigkeit gegenüber unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Wien (OTS/SK) - „Wenn in den ersten sechs Monaten 5.140 unbegleiteten minderjährige Flüchtlinge in Österreich spurlos verschwinden, für die das Innenministerium die Verantwortung trägt, ist das ein Skandal! Der Innenminister versagt hier auf ganzer Linie, es ist unfassbar!“, zeigt sich SPÖ-Abgeordnete Katharina Kucharowits entsetzt. Auslöser dafür ist eine Anfragebeantwortung, aus der die Zahlen für das erste Halbjahr hervorgehen. „Von 5.372 Kindern ist nur mehr bei 232 Kindern der Aufenthaltsort bekannt – das bedeutet 96 Prozent sind im ersten Halbjahr nicht mehr auffindbar gewesen. Hier geht es um die Wahrung der Kinderrechte, um Fürsorgepflichten und um die Frage: Was tut das Innenministerium zum Schutz dieser Kinder? Die Antwort: Nichts! Es ist beschämend!“, so die Abgeordnete. ****

Kucharowits erneuert zugleich die Forderung nach der Obsorge ab dem ersten Tag, gut ausgestatteten Unterbringungsmöglichkeiten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, sozialpädagogische Begleitung und eine enge Einbindung der NGOs, die in diesem Bereich unglaublich wichtige und gute Arbeit machen. „Wir brauchen jetzt sofort eine Offensive, um Kinder und Jugendliche auf der Flucht zu schützen, sowie ihnen beim Ankommen in Österreich alle Kinderrechte zu gewährleisten, die ihnen zustehen. Die Vorschläge dafür liegen seit Monaten auf dem Tisch und werden von der ÖVP einfach weggewischt. Wir müssen sie vor Kinder- und Menschenhandel schützen und garantieren, dass sie unbeschadet aufwachsen und Teil unserer Gesellschaft werden, indem wir ihnen die besten Möglichkeiten geben. Hier geht es nicht um Zahlen, sondern um Menschen, um Kinder! Wir haben als Gesellschaft eine Verantwortung für diese Kinder, der der Innenminister schlichtweg nicht nachkommt. Wenn er das nicht will, ist er falsch in seiner Rolle, wenn er es nicht kann, sollte er gehen!“ (Schluss) sd/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at