Synodaler Prozess: Präsentation der Österreich-Ergebnisse am 21. September

Pressekonferenz mit Vorsitzendem der Bischofskonferenz, Erzbischof Lackner, sowie Pastoraltheologin Polak und KPH-Rektorin Steinmair-Pösel am 21. September um 10 Uhr in Wien

Wien/Salzburg (KAP) - Die Österreich-Synthese zum Synodalen Prozess der Katholischen Kirche wird am kommenden Mittwoch (21. September) im Rahmen einer Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz in Wien präsentiert. Gemeinsam mit Erzbischof Franz Lackner werden die Wiener Pastoraltheologin Regina Polak, die dem nationalen Synodenteam angehört, und die Rektorin der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule (KPH) in Innsbruck, Petra Steinmair-Pösel -sie war maßgeblich für die Endredaktion des Textes verantwortlich -die Ergebnisse vorstellen. Die Pressekonferenz findet am 21. September um 10 Uhr im Stephanisaal (Stephansplatz 3, 1010 Wien) statt.

Die Österreich-Synthese wurde entsprechend den weltkirchlichen Vorgaben bereits bis zum 15. August an das vatikanische Synodensekretariat elektronisch übermittelt. Vom Text gibt es auch Übersetzungen in Italienisch und Englisch. Der Termin zur Veröffentlichung der Österreich-Synthese nach dem Schulbeginn im September sei vom österreichischen Synoden-Team bewusst so gewählt, um ein entsprechend breite Wahrnehmung zu ermöglichen, erläuterte Erzbischof Lackner am Freitag gegenüber Kathpress.

