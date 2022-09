Donaustädter Bezirksmuseum ab 18.9. wieder geöffnet

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Donaustadt (22., Kagraner Platz 53/54) beendet seine alljährliche „Sommer-Pause“. Ab Sonntag, 18. September, sind die umfangreiche Dauer-Ausstellung über die Geschichte des 22. Bezirkes und die beiden Sonder-Ausstellungen „Medizinische Einrichtungen in der Donaustadt“ und „Biergläser – Eine Sammelleidenschaft“ (400 Trinkgefäße aus aller Welt mit mannigfaltigen Beschriftungen, Dekorationen und Formen) wieder zu sehen. Die Bezirkshistoriker*innen laden jeweils am Sonntag wissbegierige Menschen jeden Alters von 10.00 bis 12.00 Uhr zu einer Besichtigung ein (Letzter Einlass: 11.30 Uhr). Immer ist der Eintritt frei. Spenden lehnen die ehrenamtlich engagierten Museumsleute nicht ab.

Besucher*innen sollen FFP2-Schutzmasken benutzen

Vorerst gelten die Öffnungsstunden bis Sonntag, 18. Dezember. Die fixe Bezirksdokumentation beinhaltet Fotografien, Texte, Urkunden, Modelle und viele andere Exponate. Vom „Altar von Aspern“ und der Kirchenuhr von Süßenbrunn bis zu Schiffsmühlen und Rudervereinen reichen die Rückblicke auf die Vergangenheit der einst aus 8 Orten geschaffenen Donaustadt. Besucher*innen des Museums sollen die aktuellen Corona-Richtlinien beachten. Außerdem bitten die betagten Museumsmitarbeiter*innen ihre Gäste um Verwendung eigener FFP2-Masken. Gesperrt bleiben die Schauräume an Feiertagen und an schulfreien Tagen. Kustodin Friederike Just agiert als interimistische Leiterin und erteilt Auskünfte: Telefon 203 21 26 (Sonntag: Vormittag). Infos via E-E-Mail: bm1220@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Donaustadt:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 22. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse