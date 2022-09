FPÖ - Mahdalik ad Lobautunnel: Puff-Preisdeckel war gestern, die ÖVP macht‘s umsonst

Wien (OTS) - „Es ist nicht die Frage, ob dir ein ÖVPler in den Rücken fällt, sondern nur wann. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die ÖVP nicht 1945 im Wiener Schottenstift gegründet wurde, sondern 45 v. Christus und Brutus ihr erster Obmann war. Der traf seine Entscheidungen aber zumindest selbst und nicht seine Gemahlin(nen). Aber die Falsch- und Machtgeilheit der schwarz-türkisen Nachlassverwalter, die gerade 2,8 Mio. Einwohner in der Ostregion an die wohlstandsverwahrlosten Grünen verraten und einer Stau-, Lärm-, Abgas- und Feinstaubhölle überantwortet haben, hätten selbst ihn vor Neid erblassen lassen“, meint der Wiener FPÖ-Verkehrssprecher, LAbg. Toni Mahdalik zur ÖVP-Unterschrift unter das - zumindest bis zur nächsten Regierungsbildung - Todesurteil für die unverzichtbare Nordostumfahrung samt Lobautunnel.



Ein Wiener ÖVP-Chef, dem seine Partei zerbröselt. Ein schwarzer Wiener WK-Präsident, der dem Bürgermeister wie ein Schnäuztüchel aus dem Hosensack schaut, ihm auf Kosten der Zwangsmitglieder Inserate spendiert und schon vor geraumer Zeit bei diesem eingezogen sein dürfte. Regierungsmitglieder, die für ihre fürstlich dotierten Posten vermutlich auch mit der Kirche brechen würden, wenn es die Grünen verlangen. „Viel Luft nach unten ist da nicht mehr, so dass auch jener Wiener Laufhauskönig mit der originellen Idee eines Puff-Preisdeckels schon nach wenigen Tagen ziemlich alt ausschaut. Neben der gelebten ÖVP-Maxime ‚Machen alles, öffnen supernackt und das zum Nulltarif‘ kommt jeder Bordellier wie ein Erzbischof daher und wird in der Rotlichtszene kläglich absaufen“, hält Mahdalik fest. (Schluss)du/rex





Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at