SPÖ-Holzleitner zu Gewaltschutz: Regierung erkennt Dramatik der Lage nicht

SPÖ-Frauen fordern angesichts der hohen Zahl an Frauenmorden rasches Handeln

Wien (OTS/SK) - „Die Gewalt an Frauen in Österreich eskaliert und die steigende Zahl der Frauenmorde ist erschütternd. Warum erkennt die Regierung nicht, dass sofort zusätzliche Maßnahmen zum Schutz von Frauen ergriffen werden müssen?“ so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner in Reaktion auf eine Pressekonferenz von Frauenministerin Susanne Raab, Innenminister Gerhard Karner und Expert*innen zum Thema Gewaltschutz. ****

„Österreich ist mittlerweile ein Hochrisikoland, wenn es um die Gewalt an Frauen geht. Das hat sich in den letzten Jahren dramatisch in diese Richtung entwickelt. Die Pandemie und die Teuerung haben die Situation zusätzlich verschärft und die Frauenministerin drückt sich vor der Frage was ad hoc geschehen muss, um den Schutz von Frauen zu verbessern. Ein Gewaltschutzgipfel zu Jahresende? Das darf doch nicht wahr sein. Wir fordern seit langem einen ständigen Krisenstab, der die Zusammenarbeit von Innen- und Justizministerium und aller im Gewaltschutz tätigen Organisationen verbessert“, so Holzleitner.

„Außerdem weigert sich Frauenministerin Raab zu erkennen, dass die Frauen- und Mädchenberatungsstellen in Österreich am Limit sind und es einen Ansturm an Hilferufen von Frauen gibt. Frauen, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, die von Delogierung und Obdachlosigkeit bedroht sind. All diese dramatischen Schicksale negiert sie permanent, das ist erschütternd! Die Frauen- und Mädchenberatungsstellen dürfen sich nicht länger mit langen Projektanträgen herumschlagen. Sie brauchen eine solide Basisfinanzierung. Hilfe muss rasch geschehen, lange Wartezeiten sind lebensgefährlich!“ so Holzleitner. (Schluss) eb/ls

