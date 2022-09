ARS Akademie: Jubiläumsmonat mit Kongress-Premiere & Rabatt-Aktion

Wien (OTS) - Vom Ein-Frau-Unternehmen zum größten privaten Seminaranbieter Österreichs. Diese Erfolgsstory feiert die ARS Akademie zu ihrem 25. Geburtstag mit dem ersten Kongress der Unternehmensgeschichte zum Thema „Powercouple Mench & Maschine – KI am Arbeitsplatz“. Neben dem Wissen und den Insights zu dieser Gegenwarts- und Zukunftsfrage profitieren sämtliche Weiterbildungs-Interessierte vom Jubiläumsmonat: Um sich für 25 Jahre stetigen Wachstum zu bedanken, gewährt die ARS Akademie einen Geburtstags-Rabatt von 13 Prozent auf alle Veranstaltungen, die bis Ende 2022 starten. Die Aktion läuft bis zum 3. Oktober 2022.

Mit Wissen gegen einen Morgen voller Schrecken

Niemand soll 2030 aufwachen und bereuen, dass er verpasst hat, sein Unternehmen gut auf die Zukunft vorzubereiten. Mit diesem Gedanken eröffnete Keynote-Speaker Dr. Pero Mićić den Kongress der ARS Akademie am 14. September im Haus der Ingenieure in Wien. In zahlreichen Vorträgen erhielten die über 70 Teilnehmer Wissensinputs, wie sie ihr eigenes Unternehmen gut in diese digitalisierte Zukunft führen – und das böse Erwachen damit vermeiden können.

Das positive Feedback der Teilnehmer zeigt für Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie, dass die Inhalte des Kongresses einen Nerv getroffen haben: „ Viele Unternehmen konzentrieren sich derzeit lediglich auf die technischen Aspekte der Digitalisierung. Die Fokussierung auf arbeitsrechtliche Fragen und Führungsherausforderungen wurde daher sehr gut angenommen .“ Bei der Auswahl der Vortragenden hat die ARS Akademie zudem bewusst auf Gegenstimmen geachtet, wie Melbinger betont: „ Unsere Intention war es, die Ideen von Digitalisierung und KI am Arbeitsplatz nicht unkritisch zu präsentieren .“

Dabei kamen hochkarätige Vortragende zu Wort: u. a. Angelika Riedl, BSc, MA, Know-Center GmbH; Mag.a Monika Herbstrith-Lappe; Rudi Bauer, WeAreDevelopers; Mag. Vera Futter-Mehringer & Dino Šorlija, MA, beide twinformatics GmbH; Herbert Lohninger; ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Gruber-Risak, Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien; Dr. Axel Anderl, LL.M. (IT-Law) & Mag. Alexandra Ciarnau, beide DORDA Rechtsanwälte GmbH; Mag. Simone Liebmann-Slatin, MSc; Dr. Jens Winter, CMS Reich-Rohrwig Hainz; Dr. Katharina Körber-Risak, Körber-Risak Rechtsanwalts GmbH sowie Dr. Irina Nalis-Neuner.

Win-win-win: Gemeinsam feiern, 13 % auf Weiterbildungen sichern und Gutes tun

Das 25-Jahr-Jubiläum nutzt die ARS Akademie ebenso, um gemeinsam mit ihren Teilnehmern zu feiern und dabei etwas Gutes zu tun: Bis zum 3. Oktober gibt es 13 Prozent Rabatt auf sämtliche Kurse, die bis 31.12.2022 starten, egal ob Ausbildung, Tagung oder JourFixe.

Daneben soll die Rabattaktion auch ein Zeichen setzen gemäß dem Motto: Bildung buchen – Wärme schenken. Denn die steigenden Energiepreise schlagen sich auf die Heizkosten nieder. Gerade im Hinblick auf den nahenden Winter bereitet das vielen Menschen Sorge. Daher spendet die ARS Akademie für jeweils 100 gebuchte Seminartage im Rahmen ihrer Jubiläumsaktion 25 Euro an die Caritas für etwas mehr Wärme.

Weitere Infos unter: ars.at/bildungsgeschichte

Über die ARS Akademie

Die ARS Akademie ist Österreichs größter privater Fachseminaranbieter und in allen Bundesländern vertreten. Mehr als 1.200 ausgewählte Top-Experten aus Wirtschaft, Praxis und Legistik geben ihr Wissen in über 1.200 verschiedenen Veranstaltungen an über 18.000 Teilnehmer pro Jahr weiter. Ob topaktuelle gesetzliche Änderungen, neueste Trends oder Basiswissen für den beruflichen Aufstieg – die ARS Akademie bietet mit 12 Fachbereichen ein breites Spektrum an Seminarinhalten und Branchenthemen und deckt so jeden Weiterbildungswunsch ab. Die Seminare können als Präsenz-Veranstaltung und oftmals auch als Online-Seminar im Virtual Classroom besucht werden. Auf Wunsch können die Weiterbildungen als Inhouse-Seminar gebucht werden.

