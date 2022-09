SPÖ-Termine von 19. September bis 25. September 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 19. September 2022:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „A Window on Russia“, kuratiert von Nina Khrushcheva, findet ein Gespräch von Martin Staudinger (FALTER.morgen) mit Peter Conradi (Europe editor of The Sunday Times) zum Thema „Who lost Russia? From the Collapse of the USSR to Putin’s War on Ukraine“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

21.00 Uhr Im Rahmen der Sendung „Politik am Ring“ diskutieren Vertreter*innen aller Parlamentsfraktionen über das Thema "Kampf gegen die Inflation", u.a. mit SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Die Diskussion wird live aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg ab 21.00 Uhr in der Mediathek des Parlaments übertragen.

DIENSTAG, 20. September 2022:

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zu Vortrag und Diskussion zum Thema „Brasilien vor den Wahlen - schafft Lula das Comeback?“ mit Andreas Novy (Sozioökonom und Leiter des Institute for Multi-Level Governance and Development (MLGD), WU Wien). Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/y7dj7nxw (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

MITTWOCH, 21. September 2022:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

DONNERSTAG, 22. September 2022:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „2022: Migration - Diaspora – Flucht“ findet ein Gespräch von Renata Schmidtkunz (Journalistin, Regisseurin und Moderatorin, Leiterin der Sendereihe „Im Gespräch“, Radio Österreich 1) mit Ernst Strouhal (Professor an der Universität für angewandte Kunst Wien, Autor und Publizist) über sein Buch „Vier Schwestern. Fernes Wien, Fremde Welt“, erschienen im Zsolnay-Verlag, statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 23. September 2022:

12.00 Uhr SPÖ-Abgeordneter und Sprecher für Gleichbehandlung, Diversität und LGBTIQ Mario Lindner lädt zur Expert*innen-Konferenz „Gemeinsam gegen Hass“ ein. Um Anmeldung unter veranstaltung @ spoe.at wird gebeten (Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien).

SONNTAG, 15. September 2022:

10.00 Uhr SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende, Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger nehmen an der Landesfrauenkonferenz der SPÖ Steiermark teil. Landesfrauenvorsitzende, Bundesrätin Elisabeth Grossmann stellt sich der Wiederwahl (Koralmhalle Deutschlandsberg, Frauentaler Straße 48, 8530 Deutschlandsberg).

