Kremsmüller Anlagenbau und OMV AG erhalten EUCUSA Awards 2022 für besondere Mitarbeiter- bzw. interne Kundenorientierung

EUCUSA Consulting GmbH lud am 15.9.2022 zu den 19. EUCUSA Sommergesprächen in den Dachsaal der Urania Wien.

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Verantwortung: viel mehr als ein Schlagwort“ lud EUCUSA Consulting am 15. September 2022 zu den bereits 19. Sommergesprächen in den Dachsaal der Urania Wien. Martin Essl, Gründer und Initiator Zero Project, und Mag. Michael Pichler, Leitung Zero Project Austria, Mag.a Daniela Knieling, Geschäftsführung respACT, sowie Dr. Rainer Riedl, Obmann & Geschäftsführer DEBRA Austria, beleuchteten in ihren Impulsvorträgen die Thematik und eigenen inneren Antrieb von unterschiedlichen Seiten. Mag. Mario Filoxenidis, Geschäftsführer von EUCUSA Consulting, moderierte die Veranstaltung.

Zahlreiche Führungskräfte und HR-Spezialisten freuten sich über neue Impulse und eine rege Diskussion, unter anderen Mag.a Romana Gabriel, Leitung Personalmanagement Barmherzige Brüder, Dr. Gerhard Knor, Abteilungsleitung Hilfe & Pflege daheim Wiener Hilfswerk, Kai Ostermann MBA, Managing Director VAMED-KMB, Daniel Ott-Meissl MSc, Geschäftsführer WorkPlaceHealth, Fridtjof Sobanski BSc, Senior | Climate Change and Sustainability Services Ernst & Young, Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA, Mitglied des Management Boards Brau Union Österreich AG, Prof. Dr. Ernst Wurz, Wirtschaftsforum Waldviertel u.a.

EUCUSA Awards an Kremsmüller Anlagenbau GmbH und OMV AG

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die diesjährigen EUCUSA Awards verliehen. Damit werden regelmäßig besonders mitarbeiterorientierte oder kundenorientierte Unternehmen ausgezeichnet. Voraussetzung für die Prämierung ist ein überdurchschnittliches Gesamtergebnis bei einer EUCUSA-Befragung, die Setzung einer neuen Benchmark in der internationalen Vergleichsdatenbank der EUCUSA oder herausragende Leistungen in der Maßnahmenumsetzung.

Die Kremsmüller Anlagenbau GmbH mit Sitz in Steinhaus bei Wels wurde mit dem EUCUSA Award für „exzellente Mitarbeiterorientierung 2022“ ausgezeichnet. Es konnten bei der 2022 durchgeführten Mitarbeiterbefragung zwei neue Benchmarks in der internationalen EUCUSA-Datenbank gesetzt werden, und zwar bei den Aspekten „Führungskraft nimmt sich Zeit“ und „optimale Arbeitszeitregelung“.

Kremsmüller ist ein oberösterreichisches Familienunternehmen, wurde 1961 als Montagefirma im Rohrleitungsbau gegründet und hat sich zum internationalen Experten im Industrieanlagenbau entwickelt. Das Kernunternehmen der Firmengruppe ist die Kremsmüller Anlagenbau GmbH, sie beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeitende.

Die OMV Aktiengesellschaft, eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs mit Sitz in Wien, erhielt die Auszeichnung für „exzellente Kundenorientierung 2022“ in der Sonderkategorie „interne Kundenzufriedenheit“.

In Zusammenarbeit mit EUCUSA fand 2022 bereits die zweite internationale Befragung von 14.000 UserInnen innerhalb des OMV-Konzerns zur Zufriedenheit mit dem IT-Support statt. Das Gesamtergebnis konnte seit dem letzten Jahr über alle Handlungsfelder hinweg deutlich verbessert werden, was auf einen raschen, wirksamen Umsetzungsprozess nach der ersten Befragung schließen lässt.

Über EUCUSA

EUCUSA steigert Mitarbeiter- und Kundenengagement durch integrierte strategische Mitarbeiter- und Kundenbefragungen und deren zielführende Folgeprozesse – von der Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung. Seit 1998 begleitet das Beratungsunternehmen mit Spezialisierung auf Feedbacksysteme seine Kunden bei der Entfaltung wertvoller Potenziale. Bisher wurden bereits über 1.000 Projekte in über 50 Sprachen und in mehr als 80 Ländern durchgeführt. www.eucusa.com

