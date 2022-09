FPÖ – Rauch: „Grüne Verbots- und Belastungspolitik ist eine Gefahr für den sozialen Wohlstand in Österreich!“

Ob CO2-Steuer, Verhinderung von Bauprojekten oder dem Verbot von ‚Heizschwammerln‘ – Gewessler führt den Klimakommunismus in Österreich ein

Wien (OTS) - „In einem heute veröffentlichten Interview des Kuriers mit der grünen Ministerin Gewessler wurden wir einmal mehr Zeugen davon, dass die grüne ‚Klima- und Ideologieministerin‘ völlig weltfremd und fernab der Interessen der Bevölkerung agiert. Ihr umweltpolitischer Tenor für die kommenden Monate ist klar: Belasten, verhindern und verbieten. Ob CO2-Bepreisung, Verhinderung von wichtigen Bauprojekten oder dem Verbot von ‚Heizschwammerln‘ – Gewessler führt unter dem Deckmantel des Klimaschutzes und der Russland-Sanktionen den Klimakommunismus in Österreich ein. Dass sie im Interview zudem am Klimabonus für Asylwerber und Häftlinge festhält und dies verteidigt, ist an Verhöhnung der heimischen und hart arbeitenden Bevölkerung nicht mehr zu überbieten“, kritisierte heute FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch.

„Die grüne Umweltministerin ist mit ihrer von Ideologie behafteten Bevormundungs- und Verbotspolitik mittlerweile eine Gefahr für den sozialen Wohlstand in Österreich. Die ÖVP hat es in Form des Bundeskanzlers Nehammer in der Hand, Gewessler endlich in die Schranken zu weisen und sie aus ihren Ämtern zu heben. Doch wie immer wird von Seiten der ÖVP gute Miene zum bösen Spiel gemacht und sämtliche Grauslichkeiten werden vonseiten der Schwarzen mit Schulterzucken und Abnicken hingenommen“, sagte Rauch.

„Inmitten der größten Teuerungswelle hält Gewessler im Interview nach wie vor an der Einführung der CO2-Bepreisung ab Oktober 2022 fest. Dann werden die Preise an den Zapfsäulen abermals in die Höhe schnellen und die Bevölkerung unter dem Deckmantel des Klimaschutzes nach Strich und Faden belastet. Dieser ideologisch gesteuerte Raubritterzug der schwarz-grünen Bundesregierung kurz vor der Heizsaison ist an Verantwortungslosigkeit nicht zu überbieten. Bereits jetzt wissen viele Menschen in Österreich nicht mehr, wie sie sich das Leben leisten sollen. Die Bundesregierung holt mit diesem Schritt zum finanziellen Nackenschlag aus“, betonte Rauch.

„Fest steht, dass die CO2-Bepreisung fallen muss. Echte Entlastung kann es aber nur geben, wenn einerseits endlich die für die eigene Bevölkerung schädlichen Russland-Sanktionen aufgehoben werden und der Weg zu Neuwahlen eröffnet wird. Nach und nach wird der hart erarbeitete Wohlstand durch diese Regierung mitsamt ihrer grünen ‚Klima- und Ideologieministerin‘ zerstört und vor allem die Mittelschicht an die Armutsgrenze geführt. Es braucht keinen Klimabonus, um die Menschen zu entlasten. Den größten Bonus und Gefallen wird der Bevölkerung mit dem Rücktritt dieser Belastungs- und Verbotsregierung getan“, konkretisierte Rauch heute.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at