Leopoldstadt: „Pomali Fest“ mit Saxophonist Tony Perez

„Erntedank“ am Sonntag, Infos per E-Mail: office@aktionsradius.at

Wien (OTS/RK) - Nach einer Pause von 3 Jahren ist der Gaußplatz im 2. Bezirk erstmals wieder der Ort einer Freiluft-Veranstaltung mit dem Titel „Pomali Erntedankfest“. Für die Organisation ist der Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“ zuständig, der wie gewohnt mit der Kirche auf dem Gaußplatz („Muttergottes im Augarten“) kooperiert. Am Sonntag, 18. September, um 9.30 Uhr, fängt die Feier am Vorplatz der Kirche (2., Gaußplatz 14) mit einer Sonntagsmesse unter freiem Himmel an. Um 10.30 Uhr geht der „Musik-Frühschoppen“ mit dem Saxophon-Virtuosen Tony Perez los. Perez steht laufend im In- und Ausland auf der Bühne und interpretiert beim „Pomali Erntedankfest“ in der Leopoldstadt allseits beliebte Klassiker des Jazz. Mit heftig „groovenden“ Liedern rundet der Profi sein buntes Programm ab. Der Zutritt ist frei. Weitere Informationen: Telefon 332 26 94. Erteilung von Auskünften via E-Mail: office@aktionsradius.at.

Die Bezeichnung „Pomali“ steht für Gemütlichkeit. Ziel dieser entspannenden Festivität ist eine Intensivierung der Kontakte zwischen den Anrainer*innen. Schmackhafte Getränke und Speisen offeriert wie üblich das Team der Pfarre. Bei Regen findet der Gottesdienst im Inneren der Kirche statt. Für das nachfolgende beschauliche Beisammensein steht der Pfarrsaal zur Verfügung. Besucher*innen werden um Beachtung der geltenden Corona-Regeln ersucht. Informationen über sonstige Projekte der Vereinigung „Aktionsradius Wien“ im Internet: www.aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Saxophonist Tony Perez:

www.tonyperez.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

