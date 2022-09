Aviso: Schreddergate 2.0: Die ÖVP schreddert die Demokratie!

Junge Generation Wien (SPÖ) startet neue Kampagne zum Präsidentschaftswahlkampf 2022 – Montag, 19.September, 10:00 Uhr

Wien (OTS/SPW) - Wien (OTS) - #stimmLos. Die Junge Generation Wien (SPÖ) lädt am Montag, den 19.09.2022 um 10:00 zum Startschuss ihrer neuen Kampagne in die Lichtenfelsgasse 7 ein.

Dabei werden vor der ÖVP-Zentrale leere Stimmzettel geschreddert. Wieso? Ein Drittel aller Wiener*innen darf nicht wählen. Das ist ein echtes Demokratiedefizit, welches die ÖVP 2006 durch weitere Verschärfungen im Staatsbürgerschaftsrecht herbeigeführt hat und weiterhin vehement verteidigt.

Das Recht auf Staatsbürgerschaft ist jedoch sehr ungerecht, viele Menschen, unter ihnen viele gebürtige Wiener*innen, können sich ihr Wahlrecht rein finanziell nicht leisten: Es braucht dringend Reformen.

Unter dem Hashtag #stimmLos wird die Junge Generation in der SPÖ Wien mit ihrer Kampagne den Stimmlosen eine Stimme geben und sowohl in den sozialen Netzwerken, als auch auf der Straße, für mehr Demokratie in Österreich einstehen.

Als Gesprächspartner*innen stehen Ihnen u.a. der Landesvorsitzende der JG Wien, Alexander Ackerl, und einige Aktivist*innen, die trotz mangelndem Wahlrecht seit Jahren Politik machen, zur Verfügung.





Datum: Montag, 19. September 2022

Beginn: 10:00 Uhr

Ort: ÖVP-Zentrale, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

