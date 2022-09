Europäische Mobilitätswoche 2022: Wiener*innen das ganze Jahr über umweltfreundlich unterwegs!

Wien setzt auf große Radwegoffensive – Mehr Platz für Fußgänger*innen – „Raus aus dem Asphalt“

Wien (OTS) - Vom 16.- bis zum 22. September findet die heurige europäische Mobilitätswoche statt. Zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen laden dazu ein, Wien zu Fuß oder mit dem Rad zu entdecken. Doch Wien setzt nicht nur in der Mobilitätswoche, sondern das ganze Jahr über auf umweltfreundliche Mobilität. Im Jahr 2021 haben die Wiener*innen bereits fast drei Viertel aller Wege mit dem Rad, den Öffis oder zu Fuß zurückgelegt. „Dieser Trend soll sich fortsetzen. Wir wollen das noch steigern und setzen daher auf den intensiven Ausbau der Radinfrastruktur, der Öffis – etwa gerade die U2/U5 - und auch der Sharing-Angebote, vor allem für die sogenannte ‚letzte Meile‘ von oder zu den Öffis. Auch das Zu-Fuß-Gehen wird in unserer Stadt immer sicherer und bequemer. Unter dem Motto ‚Raus aus dem Asphlat!‘ verbessern wir die Aufenthaltsqualität für die Menschen in der ganzen Stadt. Straßen und Plätze werden begrünt, gekühlt und verkehrsberuhigt, so dass man jederzeit gerne zu Fuß in Wien unterwegs ist“, betont Wiens Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Größte Radwegoffensive in der Geschichte der Stadt gestartet

Für den Ausbau der Radwege sind allein in dieser Legislaturperiode Investitionen in Höhe von 100 Millionen geplant. Über 44 Projekte werden heuer umgesetzt – so viel wie noch nie! Die Radwegoffensive 2022 läuft auf Hochtouren: Radwege in der Jörgerstraße und am Währinger Gürtel sind bereits fertiggestellt, ebenso die Fahrradfreundliche Straße in der Kaistraße und die Fahrradstraßen in der Untern Kaistraße und in der Kürschnerghasse.

An anderen Radverkehrs-Projekten, wie der Errichtung des Zwei-Richtungs-Radwegs in der Gunoldstraße oder der Radverkehrsanlage in der Pötzleinsdorfer Straße wird aktuell auf Hochtouren gearbeitet. Auch auf der Wagramer Straße und der Kagraner Brücke in der Donaustadt werden derzeit Radwege gebaut. Die neuen Radwege in der Donaustadt ergeben zusammen mit neuen Radwegen auf der Prater- und der Lassallestraße zukünftig einen Radhighway von der Donaustadt in die Innenstadt. Die Bauarbeiten auf der Lassallestraße beginnen im Oktober 2022. Der Gesamte Radhighway soll im Jahr 2023 fertiggestellt sein.

Gestern wurde außerdem der Spatenstich für den bundesländerübergreifenden Radweg von Simmering nach Schwechat gesetzt. Insgesamt errichten die beiden Bundesländer Wien und Niederösterreich in den kommenden beiden Jahren eine Radverbindung mit einer Gesamtlänge von über 1,5 Kilometern. Auf Wiener Seite entsteht im Zuge der Radwegeoffensive der Stadt Wien entlang der Alberner Hafenzufahrtstraße heuer und im nächsten Jahr eine über 600 m lange neue Radverbindung. Auf niederösterreichischer Seite entsteht eine 900 m lange neue Radinfrastruktur von der Brücke auf der Ried bis zum Alberner Hafen an der Wiener Stadtgrenze. Zukünftig kann damit sicher und komfortabel von Schwechat bzw. vom Flughafen bis in die Wiener Innenstadt geradelt werden.

Mehr Platz fürs Zu-Fuß-Gehen und Raus aus dem Asphalt

Auch das Zu-Fuß-Gehen in der Stadt wird sicherer und bequemer. Zahlreiche Straßen und Plätze werden umgestaltet: Sie werden begrünt, gekühlt und verkehrsberuhigt. So wird beispielsweise die Thaliastraße schrittweise zum „Klimaboulevard“. Auf bis zu 6 m breiten Gehsteigen lädt die neue Thaliastraße am ersten Teilabschnitt zwischen Gürtel und Feßtgasse bereits zum Flanieren ein. Neue Bäume, frische Grünflächen, „coole“ Wasserspiele und Nebelduschen sowie Sitzplätze für die Einkaufsstraße im Herzen Ottakrings machen aus der Thaliastraße einen „Klimaboulevard“. Der 2. Teilabschnitt bis zur Huttengasse ist aktuell in Umgestaltung, diese Woche wurden die ersten Bäume gepflanzt.

Mobilitätswochen-Challenge mit der Wien zu Fuß-App

Wien ist die Hauptstadt der Fußgängerinnen und Fußgänger. Im letzten Jahr haben die Wienerinnen und Wiener mehr als ein Drittel ihrer Wege (35%) im Alltag zu Fuß zurückgelegt. Um noch mehr zum Zu-Fuß-Gehen zu motivieren, gibt es die Wien zu Fuß-App. Mit der App kann man seine Schritte zählen und diese gegen kleine Geschenke eintauschen. Bei Challenges kann man auch gemeinsame Ziele ergehen! In der Mobilitätswoche wollen die Wien zu Fuß-App Nutzerinnen und Nutzer gemeinsam 21 Millionen Schritte gehen – denn heuer findet die Mobilitätswoche zum 21. Mal in Österreich statt. Alle, die mitgehen und Schritte sammeln wollen, können die kostenlose App einfach auf ihr Smartphone laden. www.wienzufuss.at/app

Europäische Mobilitätswoche in Wien

Die Angebote und Aktivitäten in der Mobilitätswoche in Wien, die von den Bezirken und unterschiedlichsten Organisationen durchgeführt werden, zeigen das breite Angebot in der Stadt, umweltfreundlich mobil zu sein. Das Programm der Mobilitätswoche finden Sie unter www.mobilitaetswoche.wien.gv.at.

Europäische Mobilitätswoche

Seit 2001 setzt die EU-Kommission jedes Jahr mit der Europäischen Mobilitätswoche ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität. Zahlreiche Veranstaltungen in dieser Woche sensibilisieren Bürger*innen für umweltfreundliche Mobilität, schaffen Aufmerksamkeit für Verkehrsprobleme und zeigen umweltverträgliche Lösungen auf. Mittlerweile machen 55 Länder und fast 3.000 Städte und Gemeinden mit. Allein in Österreich nahmen letztes Jahr 534 Städte und Gemeinden teil. Die europaweite Kampagne findet auch in Österreich heuer bereits zum 20. Mal statt.

