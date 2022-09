„Denn sie wissen, was sie wollen“ – die Generation Z und die Zukunft der Arbeit

Gemeinsam lädt die Region der VHS Wiener Urania, VHS Landstraße, VHS polycollege, VHS Favoriten und VHS Simmering am 20.9., 18:00 Uhr zur kostenlosen Diskussionsveranstaltung.

Wien (OTS) - Die „Generation Z“, also Menschen, die zwischen 1997 und 2007 geboren wurden, hat oft keinen guten Ruf in der Arbeitswelt. Sie seien egoistisch, unverlässlich und spaßorientiert, wollten viel Freizeit, keine Verantwortung übernehmen und hätten scheinbar unverschämte Forderungen. Gleichzeitig herrscht akuter Fachkräftemangel.

In der hochkarätig besetzen Veranstaltung wird dieses brandaktuelle Thema diskutiert, die Korrektheit des Klischees überprüft und der Frage nachgegangen, was Arbeitgeber*innen tun können, um für junge qualifizierte Arbeitskräfte attraktiv und so wirtschaftlich konkurrenzfähig zu bleiben. Das Event wird gemeinsam von einer der neuen vier Regionen der Wiener Volkshochschulen organisiert: VHS Wiener Urania, VHS Landstraße, VHS polycollege, VHS Favoriten und VHS Simmering.

Wann: Dienstag, 20. September 2022, 18:00 Uhr

Wo: Dachsaal der VHS Wiener Urania, Uraniastr. 1, 1010 Wien

Moderation: Karin Bauer, Leiterin Karriereressort in der Tageszeitung DER STANDARD

Podium:

Mag. Ludwig Dvořák, Leiter Abteilung Rechtsschutz und Arbeitsrecht der Arbeiterkammer Wien

Nikolaus Ecker, BA, Leiter Jugendbildungszentrum Ottakring

Dr. Gerhard Hager, Direktor HTBLVA Spengergasse

Dr.in Katharina Mader, Assistenzprofessorin an der Wirtschaftsuniversität Wien

Mag.a Barbara Schalk-Steiner, Leitung Recruiting und Sourcing ÖBB-Konzern

Mag.a Alexandra Weilhartner, MA, MA, Bereichsleiterin ÖSB Consulting GmbH

Eingespielt werden Statements zum Thema von Schüler*innen der HTBLVA Spengergasse

Weitere Infos und Anmeldung unter www.vhs.at/generationz .

