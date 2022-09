‚Ziehnote‘ statt Keynote: TÜV AUSTRIA Brandschutztag 28. 9. in Salzburg

TÜV AUSTRIA Akademie freut sich auf den Expertentag in Salzburg – auf dem Spielplan steht auch ein Gastvortrag aus der Vogelperspektive.

Salzburg (OTS) - Alexander Pointner führte als Cheftrainer das Dreamteam der österreichischen Skiadler zu 118 Weltcupsiegen, vier Weltcupgesamtsiegen und 32 Medaillen bei Großereignissen. Beim TÜV AUSTRIA Brandschutztag am 28.9. in Salzburg erklärt Alexander Pointner sein Erfolgsmodell in der ‚Ziiiieeehnote‘.

Anmeldung: TÜV AUSTRIA Brandschutztag 28.9., Salzburg | tuv-akademie.at/brandschutztag



TÜV AUSTRIA Brandschutztag 28.9. in Salzburg

Informieren Sie sich am TÜV AUSTRIA Brandschutztag über Neuerungen, die von namhaften Experten vorgetragen werden, setzen Sie das erworbene Wissen sofort in die Praxis um und profitieren Sie von informeller Netzwerkbildung.



Tagungsprogramm:



TRVB 119 O 21 - neue Herausforderungen für Brandschutzorgane

OIB-Richtlinien und Bestandschutz - Wie geht man damit in der Praxis um?

Gebäudebegrünung und Brandschutz

Möglichkeiten der faktenorientierten Argumentation von Brandschutzmaßnahmen

Heißarbeiten - versicherungsmäßige Auswirkungen im Brandfall

Löschwasseranlagen nass und trocken - bevorstehende Änderungen bezüglich

Abschlussüberprüfung, Instandhaltung und Eigenkontrolle

"Vom großen Ganzen zum ganz Großen"

Keynote Alexander Pointner

Datum: 28.09.2022, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Hotel Heffterhof Salzburg

Maria-Cebotari-Straße 1-7, 5020 Salzburg , Österreich

Url: https://www.tuv-akademie.at/kurs/tuev-austria-brandschutztag

TÜV AUSTRIA Brandschutztag 28.9. in Salzburg Beim TÜV AUSTRIA Brandschutztag am 28.9. in Salzburg erklärt Alexander Pointner, ehemaliger Cheftrainer der österreichischen Skiadler, sein Erfolgsmodell in der ‚Ziiiieeehnote‘. Jetzt anmelden!

Rückfragen & Kontakt:

Simone Adler | Veranstaltungsorganisation TÜV AUSTRIA Akademie | +43 (0)5 0454-8183 | simone.adler @ tuv.at