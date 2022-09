Um nur 5 Euro ins Kino – Cineplexx feiert am 22. September „Cineplexx Day“ mit neuen Filmen

Wien (OTS) - Großes Kino zum einmaligen Super-Preis – das macht Cineplexx möglich und feiert am 22. September den Cineplexx Day. Jeder Film in jeder Sitzplatzkategorie zu jeder Zeit in jedem Cineplexx Kino und gratis M&M’s* zum Versüßen: Kinotickets gibt es am 22. September ab nur 5 Euro flat. Egal ob sich Kinofans für IMAX, Dolby Cinema, MX4D oder eine andere Technologie entscheiden – an diesem Tag gibt es Kinotickets zum Schnäppchen-Preis. Als besonderes Vorab-Schmankerl zu „Avatar: The Way of Water“, der kurz vor Weihnachten erscheinen wird, ist ganz frisch im Re-Release „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ noch einmal auf der großen Leinwand in 3D zu sehen – auch in IMAX und Dolby Cinema. Dies ist gleichzeitig die einzige Ausnahme, da mit 162 Minuten eine starke Überlänge besteht und dieser daher um 8 Euro flat zu sehen sein wird.

Ohne Aufpreis: Deluxe Sitzplätze und die besten Technologien

Der Cineplexx Day lockt auch zum Ausprobieren neuer Technologien und Sitzplätze. Wer noch nie in den Genuss der neuen Motion Sitze im MX4D Kinosaal gekommen ist, hat jetzt die perfekte Chance dazu – zum Sensationspreis. Auch ein gratis Sitzplatz-Upgrade macht der Cineplexx Day möglich: Kinofans können sich so zum Beispiel den neuen „Don’t Worry Darling“ mit Harry Styles in den großzügigen Cinegold Sitzplatzkategorien gönnen. All das ist exklusiv am Cineplexx Day ohne Aufpreis um nur 5 Euro flat möglich.

Spätsommer-Kino mit tollen Programm-Highlights

Was gibt es Schöneres, als mit den besten Freund:innen oder der Familie den neusten Film im Kino zu sehen? Cineplexx bietet für Cineast:innen am Cineplexx Day die neuesten Filme: „Ticket to Paradise“ mit Julia Roberts und George Clooney, „Chase“, „Lieber Kurt“, den österreichischen „Rubikon“ und „Meine Stunden mit Leo“ sind nur ein paar der vielen großartigen Filme, die es am Cineplexx Day zu sehen gibt. Horror-Fans kommen mit „The Invitation“ und „Orphan: First Kill“ auf ihre Kosten. Aber auch für Familien lohnt sich der Kinobesuch, gibt es doch mit „Alle für Ella“, „Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel“, „DC League of Super-Pets“ oder „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ ein buntes Filmprogramm.

Der Ticketverkauf für den Cineplexx Day startet heute, am 16. September, ab Nachmittag an den Kinokassen, auf cineplexx.at und in der Cineplexx App. Schnell sein lohnt sich!

Mehr Informationen unter www.cineplexx.at

* 45g; solange der Vorrat reicht





Über Cineplexx und die Constantin Film-Holding GmbH

Die Constantin Film-Holding GmbH steht mit ihren Kinobeteiligungen Cineplexx Kinobetriebe GmbH und Lichtspieltheater Betriebs GmbH für modernes, visionäres Kino und ist unangefochtener Vorreiter in punkto Kinotechnologie und Servicestandards – 2018 und 2019 wurde dies mit den aktuellen Innovationen im Cineplexx Wienerberg (Onyx-LED und Real D Ultimate Screen sowie Barco Flagship-Laser), im Cineplexx Graz, Split, Belgrad und Novi Sad (MX4D), dem IMAX Laser im Cineplexx Donau Zentrum und Apollo und dem ersten Dolby Cinema in Wien im Village Cinema und danach im Cineplexx Millennium City, dem nun mehr vierten Dolby Cinema Standort nach Linz und Salzburg Airport, bestätigt.

Der Beginn der Firmengeschichte erfolgte 1951 mit dem Filmverleih Constantin-Film in Österreich, seit 1985 steht das Unternehmen unter leitender Mitarbeit und Teilhaberschaft beziehungsweise in Folge komplett im Eigentum österreichischer Unternehmer. In den 70er Jahren erfolgte eine bundesweite Ausweitung von Kino-Spielstätten unter dem Namen Constantin-Film Kinos. Die Cineplexx Kinobetriebe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der 1985 gegründeten Constantin Film-Holding-GmbH, mit über 60 Kinos in 12 Ländern: Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Nord-Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland, Rumänien und Italien. Über 400 Säle mit mehr als 70.000 Sitzen werden betrieben.

Der erfolgreiche Expansionskurs hält kontinuierlich an: Durch den Kauf der UCI Kinowelt 2019 wurden auch die damit verbundenen drei Standorte in Österreich Teil der Cineplexx Kinobetriebe. 2019 und 2020 ging außerdem die Expansion im SEE-Bereich mit 5 Kinos in Rumänien in eine neue Phase. Dank umfangreicher Renovierung des Cineplexx Millennium City in 2020, die nicht nur Wiens erstes MX4D Kino, sondern auch den ICTA EMEA Award 2020 in der Kategorie „Beste Kino-Modernisierung“ brachte, befindet sich in der Bundeshauptstadt nun das modernste Kino Österreichs. Die letzten Expansionsschritte erfolgten im September 2021 mit der Neueröffnung des Cineplexx Weiz, dem nun 5. Kinostandort in der Steiermark, dem Cineplexx ALGO in Meran, dem 2. Standort in Südtirol, Italien sowie dem Ende Mai 2022 eröffneten Cineplexx Ljubljana Rudnik, das in der slowenischen Hauptstadt neue Kino-Standards setzt.

Mit rund 1.700 MitarbeiterInnen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro. 2019 – vor der COVID-19 Pandemie – begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher.

Mehr Informationen zu Österreichs führendem Kinobetreiber auf www.cineplexx.at.

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Voice, und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Dolby Cinema und Dolby Vision sind Marken von Dolby Laboratories. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. DLB-G

