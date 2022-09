Vorverkaufsstart für das 10. Electric Love Festival 2023 in Salzburg

Der Ticket-Vorverkauf für das größte Electronic Music Festival Österreichs von 6. bis 8. Juli 2023 am Salzburgring hat begonnen.

Salzburg (OTS) - Mit heute 19:00 Uhr startet der offizielle Ticket Sale online auf www.electriclove.at, sowie in allen Raiffeisen Banken und Ö-Ticket Vorverkaufsstellen. Erstmals werden die Personentickets und sämtliche Camping, Parking und Add-Ons in zwei Phasen aufgeteilt. Aber schon vor dem offiziellen Vorverkaufsstart sind einige Kategorien bereits mehr als 50% des Kontingents verkauft. Unmittelbar nach dem Electric Love 2022 wurde ein vergünstigtes Kontingent von 5.000 Limited Loyalty Tickets freigegeben, die innerhalb von nur 48h ausverkauft waren!

Auch die heißersehnte Electric Love Opening Ceremony 2022 sowie die erstmals eigenproduzierte Hard Dance Factory Endshow wurden erst vor wenigen Tagen auf Youtube veröffentlicht. Ein Flashback der besten Momente vom ELF22 sorgen für Gänsehaut und machen schon jetzt, kurz nach dem Sommer wieder Lust auf die Festivalsaison 2023.

Anfang Juli 2023 werden wieder unzählige internationale als auch nationale Artists auf den unterschiedlichen Bühnen am wunderschön gelegenen Salzburgring stehen! Wie auch in den letzten Jahren werden die Stars der elektronischen Musikszene in insgesamt 6 Line Up Phasen ab Ende des Jahres veröffentlicht.

Colorful Playground #10YearsTogether

Das Electric Love ist weit mehr als nur ein Musik-Festival, es ist die größte Party des Landes und verbindet die Menschen nun bereits seit 10 Jahren! Electric Love bedeutet seit 2013 Lebensgefühl, Musik und Abenteuer – eingebettet in das wunderschöne Salzburger Seenland in der Fuschlseeregion. Von 6. bis 8. Juli können alle Fans elektronischer Musik vor einer der vielfältigen Bühnen am Salzburgring, zu hunderten internationalen Artists aus den Genres EDM, Hardstyle, Techno, Tech House, Bass oder Hip Hop bis in die Nacht das einzigartige Electric Love Flair genießen.



