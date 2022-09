Geeetech THUNDER Kickstarter-Kampagne startet, Hochgeschwindigkeits-3D-Drucker mit bis zu 300 mm

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Ab dem 15. September ist THUNDER, der neue 3D-Drucker von Geeetech mit bis zu 300 mm/s Druckgeschwindigkeit auf Kickstarter vorbestellbar. Super-Frühbucher erhalten einen günstigeren Preis.

Hochgeschwindigkeits-3D-Druck mit bis zu 300 mm/s

Die meisten herkömmlichen FDM-3D-Drucker begrenzen die Druckgeschwindigkeit auf 100 mm/s, aber der Geeetech THUNDER ermöglicht eine Druckgeschwindigkeit von 50–300 mm/s mit einer Beschleunigung von 5.000 mm/s² für die X-Achse und 4.000 mm/s² für die Y-Achse. Dies spart je nach Komplexität des Modells 30–70 % der Druckzeit. Es gib 4 voreingestellte Modi: Langsamer Modus/Normaler Modus/Schneller Modus/Crazy Modus. THUNDER bietet auch einen Benutzermodus, in dem die Benutzer ihre eigenen Parameter einstellen und weitergeben können.

Innovative Technologien für hohe Druckgeschwindigkeiten

Die exzellente Geschwindigkeit des Geeetech THUNDER wird durch eine Ganzmetallkonstruktion, eine X/Y-Achsensteuerung mit geschlossenem Regelkreis, einen fortschrittlichen Firmware-Algorithmus, einen Y-Achsen-Dämpfungsmechanismus, 5 Kühllüfter, eine Dual-CPU-Steuerung und ein effizientes Extrusionssystem erreicht.

Die Ganzmetallkonstruktion erhöht das Gewicht und senkt den Schwerpunkt der Maschine, was eine hohe Geschwindigkeit und extreme Beschleunigung ermöglicht. THUNDER verwendet einen Closed-Loop-Antrieb. Im Vergleich zum Open-Loop-Antrieb erzeugt der Closed-Loop-Antrieb ein größeres Drehmoment, überwacht den Druckprozess intelligent und reagiert in Echtzeit, so dass der Druck nicht so leicht verrutscht. In Kombination mit der Dual-CPU-Steuerung ist THUNDER in der Lage, Aufgaben effektiv zu erledigen.

Geeetech hat für den THUNDER eine Dämpfungsstruktur für die Y-Achse entwickelt, die die Geschwindigkeitsänderungen intelligent steuert und die Vibration des Druckers weitgehend reduziert, was eine sanftere Bewegung für das Heizbett ermöglicht.

Um den Druck mit hoher Geschwindigkeit zu ermöglichen, nutzt der THUNDER einen Zahnradextruder mit Doppelantrieb, eine großvolumige Düse und einen Heizstab mit bis zu 70 W. Zur besseren Kühlung verfügt der THUNDER neben dem Heißluftgebläse über zwei großvolumige Kühllüfter und zwei zusätzliche Lüfter für die Kühlung von Zusatzteilen, um einen einlagigen Hochgeschwindigkeitsdruck zu erreichen. Diese 4 Lüfter können gleichzeitig eingeschaltet werden, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten.

Preis und Verfügbarkeit

Der Verkaufspreis des Geeetech THUNDER beträgt 699 Dollar. THUNDER hat Tausende von Tests durchlaufen und befindet sich derzeit in der Massenproduktion. Die vollständigen technischen Daten von THUNDER finden Sie hier. Nach dem Ende der THUNDER Kickstarter-Kampagne wird Geeetech Anfang November mit dem Versand beginnen.

Preis Rabatt

Super-Frühbucher 399 Dollar 42 %

Frühbucher 429 Dollar 38 %

Kickstarter Popular 459 Dollar 34 %

Kickstarter Special 499 Dollar 28 %

Kickstarter Special Extra 529 Dollar 24 %

Stretch Goal Special 599 Dollar 20 %

2x Frühbucher-Paket 429 Dollar x 2 38 %

5x Super-Frühbucher-Paket 399 Dollar x 5 42 %



