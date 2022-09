SodaStream, die weltweit führende Marke für kohlensäurehaltiges Wasser, stellt eine 360°-Neupositionierung vor

Neue Markenidentität, Symbol und Logo

Neue Produktebene: SodaStream Collection mit erweiterten Funktionen und Premium-Designs

Umfassendes Rebranding mit neuem visuellem Design, Verpackung, digitalem Auftritt und Tonfall

SodaStream, die weltweit führende Marke für kohlensäurehaltiges Wasser, kündigt eine vollständige 360°-Neupositionierung der Marke an, die heute live geht. Im Rahmen seiner vor drei Jahren eingeleiteten digitalen Transformation und verbraucherzentrierten Strategie nutzt das Unternehmen das wachsende Interesse seiner Kunden an Design, Innovation, Mixologie und Benutzererfahrung. Da der Trend, frisches Wasser mit Kohlensäure zu Hause zuzubereiten, weiter zunimmt und die Verbraucher vor allem im Lebensmittel- und Getränkesektor1 leichter zugängliche Premiumprodukte suchen, führt SodaStream ein komplettes Redesign des Unternehmenssymbols, der Farbpalette und der Websites ein und führt eine neue Reihe von hochwertigen Produkten ein.

Im Mittelpunkt der neuen Positionierung steht der Aufruf der Marke „Push for Better", inspiriert von der Aktion, die man ausführt, wenn man den Knopf des SodaStream-Wassersprudlers drückt. „Push for Better" wird in der neuen visuellen Identität der Marke zum Leben erweckt und führt zu einem „Ripple-Effekt" positiver Veränderungen, inspiriert von der Kraft eines einfachen Knopfdrucks und dem Strom von Veränderungen, der dadurch in Gang gesetzt wird - sowohl für Verbraucher als auch für den Planeten.

Die neue visuelle Sprache beinhaltet ein neues ikonisches Symbol, das aus zwei ineinandergreifenden Wassertropfen besteht, die in einer Yin- und Yang-Formation angeordnet sind und Gleichgewicht und Harmonie darstellen sowie an den Planeten erinnern. Das Design bildet den charakteristischen Buchstaben „S", der SodaStream symbolisiert. Die neue Farbpalette von SodaStream ist von der Natur inspiriert und bleibt damit dem Ziel treu, mehr für den Planeten zu tun. Die Hauptfarben der Marke sind Fresh Blue, Deep Blue und Sand, eine Anspielung auf die Reinheit und Frische des Wassers und die Helligkeit des Sandes.

SodaStream stellt außerdem die „SodaStream Collection" vor, eine neue Premium-Produktreihe, die das fortschrittliche und durchdachte Produktsortiment repräsentiert. Die „SodaStream Collection" bietet gehobene Erlebnisse durch überlegene Innovation, Qualität und Design. Das Collection-Sortiment umfasst die neuen SodaStream Sprudelgeräte Art und Duo sowie zukünftige Innovationen, die von weltweit bekannten Designern entworfen werden.

Die neue visuelle Identität von SodaStream ist jetzt an allen digitalen Berührungspunkten des Unternehmens zu sehen, einschließlich der Websites für Direktkunden, der Social-Media-Kanäle und weiterer Plattformen. Ab 2023 werden die neu gestalteten Verpackungen schrittweise auf allen 47 globalen Märkten eingeführt, auf denen das Unternehmen tätig ist.

„Unsere neue ‚Push for Better'-Strategie und die dazugehörigen Markenwerte sind das nächste Kapitel auf dem Weg von SodaStream, die Art und Weise, wie die Welt trinkt, zu verändern und die globale Getränkeindustrie zu revolutionieren", sagte Eyal Shohat, CEO von SodaStream. „Als Experten für die Kreation von kohlensäurehaltigen Getränken freuen wir uns darauf, unseren Verbrauchern das perfekte Erlebnis von kohlensäurehaltigem Wasser mit einem verbesserten Lebensstil zu bieten. Durch die Verwendung von SodaStream haben unsere Verbraucher die Möglichkeit, etwas zu tun, das besser für sie und besser für den Planeten ist."

SodaStream hat mit Pearl Fisher, einer in London ansässigen Agentur für kreatives Design und Branding, zusammengearbeitet, um die neue visuelle Identität der Marke zu entwerfen und umzusetzen, ebenso wie mit Eitan Cohen, dem kreativen Berater von SodaStream. „Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit SodaStream. Es war ein großartiger Prozess, von der Identifizierung der Chancen für SodaStream über die Entwicklung und Optimierung der wichtigsten Vermögenswerte der Marke bis hin zur Sicherstellung, dass jeder Aspekt der neuen Designvision und des Markenerlebnisses die bahnbrechende Einstellung und die Mentalität des Wandels aktiviert", so Eitan Cohen und David Jenkinson, Design & Experience Partner bei Pearl Fischer. „Dies ist ein aufregendes nächstes Kapitel für Sodastream und wir freuen uns darauf, dieses mutige, eindrucksvolle und kraftvolle neue Design in den Regalen zu sehen."

Informationen zu SodaStream

SodaStream, Teil von PepsiCo, ist die weltweit führende Marke für Wasser mit Kohlensäure. SodaStream ist in über 47 Ländern auf der ganzen Welt vertreten und ermöglicht es den Verbrauchern, mit nur einem Knopfdruck ein perfektes, personalisiertes Erlebnis mit kohlensäurehaltigen Getränken zu schaffen. Indem SodaStream seinen Nutzern ermöglicht, bessere Entscheidungen für sich selbst und den Planeten zu treffen, revolutioniert es die Getränkeindustrie und verändert die Art und Weise, wie die Welt trinkt. Um mehr über SodaStream zu erfahren, besuchen Sie www.SodaStream.com und folgen Sie SodaStream auf Facebook, Instagram und YouTube.

